Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aleyna Tilki'den Sonra O da Yaptı: Ünlü Şarkıcı Betül Demir Kendini Boğaz'ın Serin Sularına Bıraktı

Aleyna Tilki'den Sonra O da Yaptı: Ünlü Şarkıcı Betül Demir Kendini Boğaz'ın Serin Sularına Bıraktı

Aleyna Tilki
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 12:44

Şarkıcı Aleyna Tilki ile oyuncu Serel Yereli İstanbul Boğazı'nda yüzmüştü. Şimdi de tatilini İstanbul'da geçiren şarkıcı Betül Demir kendini Boğaz'ın sularına bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bebek'e giden Ünlü şarkıcı Betül Demir, önce güneşlendi sonra da Boğaz'da yüzdü.

Bebek'e giden Ünlü şarkıcı Betül Demir, önce güneşlendi sonra da Boğaz'da yüzdü.

O anları Betül Demir'in arkadaşı Instagram hesabından o anları yayınladı. Demir'in videoda "İstanbullu olup bunca yıl İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım" dediği görüldü.

O anları Betül Demir'in arkadaşı Instagram hesabından o anları yayınladı. Demir'in videoda "İstanbullu olup bunca yıl İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım" dediği görüldü.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın