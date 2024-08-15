Aleyna Tilki'den Sonra O da Yaptı: Ünlü Şarkıcı Betül Demir Kendini Boğaz'ın Serin Sularına Bıraktı
Aleyna Tilki'den Sonra O da Yaptı: Ünlü Şarkıcı Betül Demir Kendini Boğaz'ın Serin Sularına Bıraktı
Şarkıcı Aleyna Tilki ile oyuncu Serel Yereli İstanbul Boğazı'nda yüzmüştü. Şimdi de tatilini İstanbul'da geçiren şarkıcı Betül Demir kendini Boğaz'ın sularına bıraktı.
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Bebek'e giden Ünlü şarkıcı Betül Demir, önce güneşlendi sonra da Boğaz'da yüzdü.
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O anları Betül Demir'in arkadaşı Instagram hesabından o anları yayınladı. Demir'in videoda "İstanbullu olup bunca yıl İstanbul'un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım" dediği görüldü.
İşte o anlar:
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