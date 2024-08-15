Londra'da Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Türk Harun Hastalığın Detaylarını Anlattı

Dünyadaki ilk maymun çiçeği (monkey pox) vakalarından biri olan ve Londra'da yaşayan Harun Tulunay, hastalıkla ilgili en merak edilenleri anlattı. Maymun Çiçeği'nin ne olduğunu yaşayan birilerinden öğrenelim...

Önemli Not: Aşağıda okuyacağınız röportaj, Maymun Çiçeği (monkey pox) hastalığı sebebiyle tedavi gören bir hastanın kendi aktardığı tecrübeleri ve bilgileridir. Hastalıkla ilgili en net bilgiler Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgilenen bilim insanlarından alınmalıdır.