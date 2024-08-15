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Londra'da Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Türk Harun Hastalığın Detaylarını Anlattı

Londra'da Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Türk Harun Hastalığın Detaylarını Anlattı

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
15.08.2024 - 11:53 Son Güncelleme: 15.08.2024 - 12:45

Dünyadaki ilk maymun çiçeği (monkey pox) vakalarından biri olan ve Londra'da yaşayan Harun Tulunay, hastalıkla ilgili en merak edilenleri anlattı. Maymun Çiçeği'nin ne olduğunu yaşayan birilerinden öğrenelim...

Önemli Not: Aşağıda okuyacağınız röportaj, Maymun Çiçeği (monkey pox) hastalığı sebebiyle tedavi gören bir hastanın kendi aktardığı tecrübeleri ve bilgileridir. Hastalıkla ilgili en net bilgiler Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgilenen bilim insanlarından alınmalıdır.

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Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz gün Afrika'da maymun çiçeği (monkey pox) hastalığının artması sebebiyle acil durum ilan etti

Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz gün Afrika'da maymun çiçeği (monkey pox) hastalığının artması sebebiyle acil durum ilan etti

Ocak ayından beri 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalanırken, 517 kişi de hayatını kaybetti.

Ocak ayından beri 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalanırken, 517 kişi de hayatını kaybetti.

2022 yılında virüse yakalanan sayılı insanlardan biri olan kişi de Londra'da yaşayan Harun Tulunay. Virüs vücuduna girdikten sonra hastanede gözetim altındayken onunla özel bir röportaj yapmış ve hastalıkla ilgili merak edilenleri sormuştuk.

2022 yılında virüse yakalanan sayılı insanlardan biri olan kişi de Londra'da yaşayan Harun Tulunay. Virüs vücuduna girdikten sonra hastanede gözetim altındayken onunla özel bir röportaj yapmış ve hastalıkla ilgili merak edilenleri sormuştuk.

Harun, Londra'da hastalığın kendisine nasıl bulaştığını şöyle anlatmıştı:

Harun, Londra'da hastalığın kendisine nasıl bulaştığını şöyle anlatmıştı:

'Partnerimden bulaştı. Ama burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum, monkeypox cinsel Yolla bulaşan bir hastalık değil. Bunun üzerine ısrarla basmak istiyorum. Monkey pox partikul, vücut sıvıları ve yakın deri teması ile bulaşıyor. Yani tükürük ya da enfekte birinin deri/lezyon teması vs ile bulaşabilir. Haliyle seks sırasında deri teması var ve bana da bu yolla bulaştığını düşünüyor doktorlar. Ama tekrar ediyorum monkey pox cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil ve HERKESE bulaşabilir.'

"Enfekte birisinin ağzından çıkan tükürükle de bulaşabilir"

"Enfekte birisinin ağzından çıkan tükürükle de bulaşabilir"

'Yani enfekte birisinin ağzından çıkan tükürük, göz, ağız, burun vs ile bulaştırabilir. Örneğin bana vücudumdaki tüm yara ve kabarıklıklar tamamen geçene kadar izolasyon altında kalmam söylendi çünkü yara kabuğu başka birinin yaralı/hasarlı derisine düşerek bulaştırabilir. Bu konuda bilimsel araştırmalar hala sürüyor. Tam olarak nasıl bulaştığı ile ilgili klinik çalışmalar devam ediyor. Monkey pox gerçekten çok yeni bir viral enfeksiyon o nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer bilimsel güvenilir kurumların çalışmalarını takip etmekte fayda var. Örneğin sperm ya da vajinal /anal sıvılar ile bulaşıp bulaşmadığına ilişkin çalışmalar var.'

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"Kişisel alanı korumadan bu hastalıktan korunmak biraz zor"

"Kişisel alanı korumadan bu hastalıktan korunmak biraz zor"

'Evet sanırım covidle de öğrendiğimiz 'personal space' (kişisel alan) denen şeye saygı göstermenin önemi. Ayrıca bu diyalogların normalleşmesi gerekiyor. Nasıl ki grip olduğumuzda 'grip oldum bugün buluşmayalım', vs gibi çekinmeden söyleyebiliyor ya da sorabiliyorsak, birbirimize 'monkey pox oldum' ya da 'belirtin var mı?' gibi eleştirmeden ve yargılamadan diyalog kurmayı normalleştirmeliyiz. Bencil olmamak önemli. Vücudumuzu dinlemek ve eğer ateş vs gibi belirtilerden birini gösteriyorsak izolasyona girmek önemli. Sen çok hafif atlatabilirsin ya da ufak bir yara önemsiz görünebilir. Ama benim gibi kişileri hayatını riske atan bir sürece sokabilir.'

Harun bu röportaj esnasında izolasyondaydı ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığında kavuştu. Şu an hastalıkla ilgili tıp literatürüne girmiş vakalardan bir tanesi. Ülkemizde ise şu ana kadar görülmüş bir maymun çiçeği vakası yok.

Harun bu röportaj esnasında izolasyondaydı ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığında kavuştu. Şu an hastalıkla ilgili tıp literatürüne girmiş vakalardan bir tanesi. Ülkemizde ise şu ana kadar görülmüş bir maymun çiçeği vakası yok.

Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz 👇

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