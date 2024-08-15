Londra'da Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Türk Harun Hastalığın Detaylarını Anlattı
Londra'da Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Türk Harun Hastalığın Detaylarını Anlattı
Dünyadaki ilk maymun çiçeği (monkey pox) vakalarından biri olan ve Londra'da yaşayan Harun Tulunay, hastalıkla ilgili en merak edilenleri anlattı. Maymun Çiçeği'nin ne olduğunu yaşayan birilerinden öğrenelim...
Önemli Not: Aşağıda okuyacağınız röportaj, Maymun Çiçeği (monkey pox) hastalığı sebebiyle tedavi gören bir hastanın kendi aktardığı tecrübeleri ve bilgileridir. Hastalıkla ilgili en net bilgiler Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgilenen bilim insanlarından alınmalıdır.
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Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz gün Afrika'da maymun çiçeği (monkey pox) hastalığının artması sebebiyle acil durum ilan etti
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Ocak ayından beri 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalanırken, 517 kişi de hayatını kaybetti.
2022 yılında virüse yakalanan sayılı insanlardan biri olan kişi de Londra'da yaşayan Harun Tulunay. Virüs vücuduna girdikten sonra hastanede gözetim altındayken onunla özel bir röportaj yapmış ve hastalıkla ilgili merak edilenleri sormuştuk.
Harun, Londra'da hastalığın kendisine nasıl bulaştığını şöyle anlatmıştı:
"Enfekte birisinin ağzından çıkan tükürükle de bulaşabilir"
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"Kişisel alanı korumadan bu hastalıktan korunmak biraz zor"
Harun bu röportaj esnasında izolasyondaydı ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığında kavuştu. Şu an hastalıkla ilgili tıp literatürüne girmiş vakalardan bir tanesi. Ülkemizde ise şu ana kadar görülmüş bir maymun çiçeği vakası yok.
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