Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Harun Hastalıkla İlgili Detayları ve Görüntüsünü Paylaştı
Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Harun Hastalıkla İlgili Detayları ve Görüntüsünü Paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne sebebiyle 'küresel acil durum' ilan edildi. Acil durum ilanının ardından hastalığa dair pek çok konu araştırılmaya başlandı. Maymun çiçeği bize de bulaşır mı? Nasıl bulaşır? Öldürür mü? İngiltere'de yaşayan Harun Tulunay isimli Türk, tam olarak bu hastalıkla mücadele etmişti. Merak ettiğimiz her şeyi Harun'a sorduk, o anlattı.
Önemli Not: Aşağıda okuyacağınız röportaj, Maymun Çiçeği (monkey pox) hastalığı sebebiyle tedavi gören bir hastanın kendi aktardığı tecrübeleri ve bilgileridir. Hastalıkla ilgili en net bilgiler Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgilenen bilim insanlarından alınmalıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harun benim çok uzun yıllardır tanıdığım yakın bir arkadaşım. Kendisi yaklaşık 7 yıldan fazla süredir Londra'da yaşıyor. En son geçen sene görüştüğümüz Harun'un Instagram hikayelerini görünce şaşkınlık ve panik arasında gidip geldim. Cesaret edip neler olduğunu sorduğumda ise Maymun Çiçeği virüsü (Monkey Pox) kaptığını öğrendim. Bu durumu onun isteğiyle bir röportaj haline çevirdik çünkü konuyla ilgili dünyada neredeyse çok az şey biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harun çok geçmiş olsun öncelikle. Ben seni yıllardır tanıyorum ama okuyanlar için kendini kısaca tanıtır mısın?
O zaman akıllara gelen ilk soruyu sorayım bu açıklamandan sonra: Monkey pox'un HIV olmanla bir ilgisi var mı?
Peki monkey pox ile tanışman nasıl oldu? "Bir şeyler yanlış gidiyor" fikrini sende oluşturan ilk belirtiler neydi?
Sana nasıl bulaştığıyla ilgili fikrin var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani arkadaşımızla yaptığımız sıradan bir temastan ya da topluluk içinde kazara birbirine dokunan insanlardan daha fazlası bulaş sağlıyor, doğru mu anladım?
Tedavi sürecin nasıl geçiyor peki? Ağır mı?
İzolasyon sürecinin ne kadar devam edeceğiyle ilgili bilgi verdiler mi?
Bizim bu zamana kadar bildiğimiz en tehlikeli bulaşıcı virüs COVID 19'du tüm dünyada. Durumu birebir yaşayan insan olduğun için soruyorum. Monkey pox, COVID'den daha mı tehlikeli sence? Sen daha önce COVID oldun bir de bildiğim kadarıyla.
Bu hastalıktan korunmak için yakın teması en aza indirmekten başka çare yok gibi görünüyor. Korunmakla ilgili yapabileceğimiz başka bir şey var mı, ne dersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harun çok değerli bilgiler bunlar. Hele ki konuyla ilgili dünyada bile neredeyse çok az bilgi kaynağı varken. Hasta yatağından üşenmeyip yazdığın için ayrıca teşekkürler. Çok kısa zamanda yeniden sağlıklı ve neşeli günlerine döneceğinden şüphem yok. Sen son bir şeyler eklemek ister misin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam