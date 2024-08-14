Maymun Çiçeği (Monkey Pox) Virüsüne Yakalanan Harun Hastalıkla İlgili Detayları ve Görüntüsünü Paylaştı

Yüksek ateş, lenf bezlerimde şişme ve boğaz tahrişi ile çıktı. Başlangıç aşamasında bunu bademcik iltihabı ya da ağır bir grip ile karıştırmak çok mümkün. Nitekim benim de öyle oldu. Ama ateşim 39 derecenin üzerinde idi ve günlerce inmedi. Bu süreçte acil servisi, buradaki aile hekimimi aradım ama herkes tonsillitis /bademcik iltihabı sandı. Daha sonra tüm vücudumda kızarıklıklar oluştu. Gerçekten yarı kırmızı yarı beyaz bir mantar gibi görünüyordum. Ateş, üşüme hiç geçmedi. Nitekim burnumun üzerinde küçük bir lezyon oluştu. Ben anlamıştım ama çok yeni bir hastalık olduğundan ne yazık ki doktorlar tam bilmiyorlar. İngiltere'de monkey pox testi de her laboratuvarda yapılmıyor. Vakalardaki keskin artış nedeniyle de 5 gün kadar sonuç beklemek zorunda kaldım. Nitekim hem burnumdan sürüntü testi hem de kan testi pozitif geldi.

Monkey pox çok yeni bir hastalık ve su çiçeğinin mutasyon geçirmiş hafif bir versiyonu. Belirtiler her durumda aynı olacak diye bir kural yok ama ateş ve lenf bezi ağrıları genelde ortak. Kızarıklık, kabartı daha geç ortaya çıkabiliyor.

Kabartilar genelde yüz, genital bölgeler, boğazda ortaya çıkabiliyor. Yaklaşık 10 gün sonra benim de yüzümde ve boğazımda kabarti/yaralar ortaya çıktı