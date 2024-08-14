Maymun Çiçeği Virüsü Nedir? Maymun Çiçeği Hastalığı Nasıl Bulaşır, Belirtirleri Nelerdir?

Kabarcıklar kişilerin vücut direncine göre de farklılık gösterir. Ağır hastalarda kabarcıklar birleşerek deride geniş bir döküntü halini alır.

Ciltteki döküntülerin iyileşmesi hastalığın seyrine göre de değişiklik gösterir. Genellikle 2 ile 4 hafta arasında döküntüler kabuklu nokta şeklinde görünür. Zamanla da iyileşirler. Bağışıklığı düşük kişilerde hastalık daha da ağırlaşabilir. Akciğer hastalıkları, zatürre ve görme kayıpları gibi durumlar yaşanabilir.

Her virüste olduğu gibi maymun çiçeği virüsünde ölüm riski vardır. Virüsten kaynaklı başka bir hastalık oluştuysa ölüm oranı yükselir. Ayrıca küçük yaştaki hastaların diğer yaş gruplarına nazaran ölüm oranı daha fazladır.