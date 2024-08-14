Maymun Çiçeği Virüsü Nedir? Maymun Çiçeği Hastalığı Nasıl Bulaşır, Belirtirleri Nelerdir?
Maymun Çiçeği Virüsü Nedir? Maymun Çiçeği Hastalığı Nasıl Bulaşır, Belirtirleri Nelerdir?
Kaynak: https://www.who.int/news-room/fact-sh...
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'yı etkisi altına maymun çiçeği virüsüne nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti. Daha önce 2022 yılında Güney Afrika'da gündeme gelen salgın küresel anlamda tedirginlik yaratmıştı. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği nasıl bir hastalık, bulaşıcı mı?
İşte, detaylar..
UYARI: Bu içerik herhangi bir sağlık önerisi ya da tedavi tavsiyesi içermez! Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bilgilendirme kapsamında, hastalık hakkında bilgi almak isteyenler için bir inceleme yazısıdır. Tedavi için uzman bir hekime başvurulması şarttır!
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Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?
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Maymun çiçeği virüsüne ilk kez 1958 yılında yapılan bir araştırma sonucunda rastlanmıştır!
Maymun Çiçeği Hastalığı Nasıl Bulaşır?
Maymun Çiçeği Virüsünün Belirtileri Nelerdir?
Bu hastalıkta en yaygın belirti ise cilt üzerindeki döküntülerdir. İlk başta yüzde görünen döküntüler, daha sonra vücudun pek çok bölgesine yayılım gösterir. Ayrıca ağız içinde, genital bölgede ve gözlerde döküntüler oluşabilir.
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Maymun Çiçeği Virüsünden Nasıl Korunulur?
Maymun Çiçeği Hastalığı Nasıl Teşhis ve Tedavi Edilir?
Maymun Çiçeği Virüsü Nerelerde Görüldü?
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