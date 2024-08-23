Hz. İsa’nın Gerçek Yüzü mü? Yapay Zeka, X-Ray Analizini İnceledi, Sırlar Açığa Çıktı
Hz. İsa’nın Gerçek Yüzü mü? Yapay Zeka, X-Ray Analizini İnceledi, Sırlar Açığa Çıktı
Geçtiğimiz günlerde Hz. İsa'nın X-ray görüntüsü olduğu iddia edilen bir kare gündem oldu. Yapay zekanın da yardımıyla incelenen görüntü sonrası Hz. İsa'nın kefeni hakkında daha detaylı çıkarımlar yapıldı.
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Geçtiğimiz günlerde Hz. İsa'nın X-ray görüntüsü olduğu iddia edilen bir kare gündem oldu. Ayrıca yapılan bu araştırmada İsa'nın kefeninin 2 bin yıllık olduğu da öne sürüldü.
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Peki bu detaylar nasıl anlatılmış? Gelin flood'a beraber bakalım...👇
"İncil'e göre, İsa'nın Çarmıh'tan sonra cenaze örtüsüne sarılmasını Aramatyalı Yusuf gerçekleştirdi. Aynı kişi, İsa'nın gömüldüğü taş oyma mezarın sahibiydi."
"Boş mezar bulunduğunda, Petrus mezara koşar ve içeri bakarak keten örtüleri tek başına görür (Luka 24:12). Bu olaydan sonra, örtü İncil'de bir daha bahsedilmez."
"Örtünün Konstantinopolis’e gitmiş olabileceğine dair bazı işaretler olsa da, yazılı kayıtlarda 1354 yılında, bir şövalyenin elinde ortaya çıkana kadar hiç görünmüyor. Geoffroi de Charny, ünlü bir savaşçı ve haçlıydı, ama örtüyü nasıl elde ettiği bilinmiyor."
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"Buradan itibaren tarih oldukça iyi belgelenmiş ve 1578’de Torino Katedrali'ne geldiğinde sona eriyor. O günden beri orada bulunuyor ve özel bir şapeli var."
"Sonunda, 1988’de, örtüden bir parça ilk kez üç bilimsel ekip tarafından karbon tarihleme yöntemiyle incelendi. Sonuçlar açıklandığında dünya nefesini tutarak izledi…"
"Tarih: M.S. 1260 ile 1390 arasında, Orta Çağ’a ait, antik değil ve o zamanlar o şövalyenin elindeymiş. Yani, dava kapandı mı? Pek sayılmaz…"
"Öncelikle, örtüdeki görüntünün nasıl yapıldığı hakkında kimsenin bir fikri yok, çünkü pigment veya boya bulunmuyor. Liflerin kendisi renk değişikliğine uğrayarak görüntüyü oluşturmuş gibi görünüyor ve bu liflerin yoğunluğu, daha koyu veya daha açık bölümleri yaratıyor."
"Ayrıca, görüntü bir negatif efektli gibi görünüyor. 1898’de biri, görüntüyü tersine çevirdiğinde ne olduğunu ilk fark eden kişi oldu."
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"Görüntüdeki parlaklık, beden ile örtü arasındaki mesafe ile sürekli olarak ilişkili ve bu yüzden 3 boyutlu gibi görünüyor."
"Fiziksel doğruluklar da var. Yaralar, Roma çarmıhı ve İncil'deki ayrıntılarla uyumlu: Dikenli taç izleri, yanındaki bıçak yarası, sırtındaki kesikler ve omuzlarındaki morluklar."
"Ve eğer bu İsa’nın kendisi olmasa bile, en azından gerçek bir çarmıh kurbanına ait olduğu anlaşılıyor. Örtüdeki nanoparçacıkların analizi, travma geçirmiş, örneğin işkence görmüş hastalarda bulunan yüksek seviyelerde kreatinin ve ferritin tespit etti."
"Başka deliller de var: Kudüs’e özgü bitki polenlerini gösteren polen analizi ve Orta Çağ Avrupa’sına değil, antik Orta Doğu’ya özgü bir dokuma deseni."
"Eski kayıtları doğrulamak zor olsa da, örtünün 1354'ten çok önce sanatı etkilediği görünüyor. Sinai Pantokrator gibi 6. yüzyıl Bizans resimleri, örtüyle oldukça benzer."
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"Karbon tarihleme konusuna dönersek, birçok kişi incelenen köşe parçasının ya kirlenmiş ya da Orta Çağ'da onarılmış olduğunu öne sürüyor. Eğer örtü kirlenmişse veya örnekler doğru şekilde temizlenmemişse, sonuçlar hatalı olabilir."
"Sonrasında gelen yeni bir X-ray tekniği, ketenin yaşlanmasını inceledi. Sonuç, selülozun bozulmasının diğer 2.000 yıl yaşındaki örneklerle uyumlu olduğunu gösterdi."
"Eğer sadece 7 yüzyıl yaşındaysa, 1988 testinin önerdiği gibi, selülozun inanılmaz derecede hızlı yaşlanmış olması gerekirdi; bu da, dünya üzerindeki maksimum sıcaklıklara çok yakın bir sıcaklıkta saklanmış olmasını gerektiriyor."
"Örtü hakkında ne düşünürseniz düşünün, gizemi konusunda şüphe yok; modern bilim henüz bunu açıklayamadı"
"Ve görüntünün "3D" özellikleri sayesinde, bu görüntüden 3D, gerçek boyutlarda modeller bile üretilebildi."
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