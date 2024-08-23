Başarılı Yönetmen Christopher Nolan'ın Telefon Kullanmamasının Arkasındaki Sebebi Öğrenmelisiniz
Başarılı Yönetmen Christopher Nolan'ın Telefon Kullanmamasının Arkasındaki Sebebi Öğrenmelisiniz
2012 yılında telefon ve e-posta kullanmadığını dile getiren başarılı yönetmen Christopher Nolan, geçtiğimiz yıl da bu alışkanlığına devam ettiğini söylemişti. Peki bunun arkasındaki sebep ne?
Buyrun beraber bakalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aramızda son yılların en iyi yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, birçok kaliteli filme imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Christopher Nolan'ın telefon kullanmadığını biliyor muydunuz? Evet, Nolan bazı teknolojileri kendisi için pek 'uygun' bulmuyor.
Bunun yanında e-posta da kullanmıyor ve bilgisayarını internete bağlamıyor. 2012 yılında bu ilginç teknoloji itirafını söyleyen yönetmen, 2023 yılındaki röportajında da bu alışkanlığını sürdürdüğünü dile getirdi.
Bunun nedeni dikkatinin dağılmasını önlemekmiş. Bu sayede senaryo yazma sürecinde daha yaratıcı ve farklı yollar deneyebiliyormuş.
Nolan e-posta da kullanmıyor demiştik. Oppenheimer'ın senaryosunu örneğin elden teslim ettiğini söylüyor. Hatta ve hatta bir sorun çıktığında kişilere ulaşmak için adece sabit hat kullanıyormuş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın