Başarılı Yönetmen Christopher Nolan'ın Telefon Kullanmamasının Arkasındaki Sebebi Öğrenmelisiniz

'Eğer kendi senaryolarımı yazıyorsam, bütün gün akıllı telefon başında olmak benim için çok faydalı olmaz. 1997'de Los Angeles'a taşındığımda kimsenin cep telefonu yoktu ve ben de akıllı telefon furyasına kapılmadım' diyen Nolan, 2020'de zaman zaman bir kapaklı telefon kullandığını dile getirdi.