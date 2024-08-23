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Başarılı Yönetmen Christopher Nolan'ın Telefon Kullanmamasının Arkasındaki Sebebi Öğrenmelisiniz

Başarılı Yönetmen Christopher Nolan'ın Telefon Kullanmamasının Arkasındaki Sebebi Öğrenmelisiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 14:22

2012 yılında telefon ve e-posta kullanmadığını dile getiren başarılı yönetmen Christopher Nolan, geçtiğimiz yıl da bu alışkanlığına devam ettiğini söylemişti. Peki bunun arkasındaki sebep ne?

Buyrun beraber bakalım...👇

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Aramızda son yılların en iyi yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, birçok kaliteli filme imza attı.

Aramızda son yılların en iyi yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, birçok kaliteli filme imza attı.

Peki Christopher Nolan'ın telefon kullanmadığını biliyor muydunuz? Evet, Nolan bazı teknolojileri kendisi için pek 'uygun' bulmuyor.

Peki Christopher Nolan'ın telefon kullanmadığını biliyor muydunuz? Evet, Nolan bazı teknolojileri kendisi için pek 'uygun' bulmuyor.

Bunun yanında e-posta da kullanmıyor ve bilgisayarını internete bağlamıyor. 2012 yılında bu ilginç teknoloji itirafını söyleyen yönetmen, 2023 yılındaki röportajında da bu alışkanlığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bunun nedeni dikkatinin dağılmasını önlemekmiş. Bu sayede senaryo yazma sürecinde daha yaratıcı ve farklı yollar deneyebiliyormuş.

Bunun nedeni dikkatinin dağılmasını önlemekmiş. Bu sayede senaryo yazma sürecinde daha yaratıcı ve farklı yollar deneyebiliyormuş.

'Eğer kendi senaryolarımı yazıyorsam, bütün gün akıllı telefon başında olmak benim için çok faydalı olmaz. 1997'de Los Angeles'a taşındığımda kimsenin cep telefonu yoktu ve ben de akıllı telefon furyasına kapılmadım' diyen Nolan, 2020'de zaman zaman bir kapaklı telefon kullandığını dile getirdi.

Nolan e-posta da kullanmıyor demiştik. Oppenheimer'ın senaryosunu örneğin elden teslim ettiğini söylüyor. Hatta ve hatta bir sorun çıktığında kişilere ulaşmak için adece sabit hat kullanıyormuş.

Nolan e-posta da kullanmıyor demiştik. Oppenheimer'ın senaryosunu örneğin elden teslim ettiğini söylüyor. Hatta ve hatta bir sorun çıktığında kişilere ulaşmak için adece sabit hat kullanıyormuş.

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