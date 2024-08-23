Eski Sevgilisinin Araba Aldığını Söyleyen Kadını 'Yeni Nesil Eskortluk' ile Yaftalayan Kadın Tartışma Yarattı

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, arabasının eski sevgilisinden hediye olduğunu dile getirdi. Akabinde bir kullanıcı, kadını 'yeni nesil eskortluk' ile yaftaladı, üstüne de analiz yaptı. Birçok kullanıcı bu analize tepki gösterdi!

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