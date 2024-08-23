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Eski Sevgilisinin Araba Aldığını Söyleyen Kadını 'Yeni Nesil Eskortluk' ile Yaftalayan Kadın Tartışma Yarattı

Eski Sevgilisinin Araba Aldığını Söyleyen Kadını 'Yeni Nesil Eskortluk' ile Yaftalayan Kadın Tartışma Yarattı

kadınlar Eskort
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 12:34

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, arabasının eski sevgilisinden hediye olduğunu dile getirdi. Akabinde bir kullanıcı, kadını 'yeni nesil eskortluk' ile yaftaladı, üstüne de analiz yaptı. Birçok kullanıcı bu analize tepki gösterdi!

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Twitter'da (X) bir video gündem oldu. Arabasının erkek arkadaşı tarafından hediye edildiğini dile getiren kullanıcı kısa zamanda viral oldu.

Bir kullanıcı ise bu videoyu kendince analiz etti. 'Yeni nesil eskortluk' olarak değerlendirdiği bu durumu en ince detayına kadar açıkladı.

Bir kullanıcı ise bu videoyu kendince analiz etti. 'Yeni nesil eskortluk' olarak değerlendirdiği bu durumu en ince detayına kadar açıkladı.
twitter.com

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twitter.com

Bu analiz sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Bu analiz sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlar yaptı.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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