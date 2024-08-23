Eski Sevgilisinin Araba Aldığını Söyleyen Kadını 'Yeni Nesil Eskortluk' ile Yaftalayan Kadın Tartışma Yarattı
Eski Sevgilisinin Araba Aldığını Söyleyen Kadını 'Yeni Nesil Eskortluk' ile Yaftalayan Kadın Tartışma Yarattı
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, arabasının eski sevgilisinden hediye olduğunu dile getirdi. Akabinde bir kullanıcı, kadını 'yeni nesil eskortluk' ile yaftaladı, üstüne de analiz yaptı. Birçok kullanıcı bu analize tepki gösterdi!
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Bir kullanıcı ise bu videoyu kendince analiz etti. 'Yeni nesil eskortluk' olarak değerlendirdiği bu durumu en ince detayına kadar açıkladı.
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Bu analiz sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlar yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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