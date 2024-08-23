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Gözlerinizi Doldurup Sizleri Uzaklara Daldıracak Birbirinden Nostaljik Cümleler

Gözlerinizi Doldurup Sizleri Uzaklara Daldıracak Birbirinden Nostaljik Cümleler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 10:20

Yıllar geçti, eski şeylerin yerini yeni şeyler aldı. Fakat bazı cümleler var tam anlamıyla akıllara kazınmış ve buram buram nostalji kokuyor.

O cümlelere gelin beraber bakalım...👇

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1. "İnce uçlu şarj aleti olan var mı?"

1. "İnce uçlu şarj aleti olan var mı?"

Evet, günümüzde Android ve iOS telefonlar kullandığımız için böyle bir derdimiz yok!

2. "Bluetooth'unu açar mısın? Bir şey göndereceğim"

2. "Bluetooth'unu açar mısın? Bir şey göndereceğim"

Evet, artık AirDrop benzeri daha 'yeni' yöntemler var. Bluetooth artık kulaklık türevi aygıtları bağlamak için kullanılıyor.

3. "Bana kontör atar mısın?"

3. "Bana kontör atar mısın?"

Günümüzde artık tarifeler ve paketler var.

4. "Slm, nbr, napıyosun"

4. "Slm, nbr, napıyosun"

Günümüzde T9 klavye kalmadığı gibi karakter sınırı da kalmadığı için böyle kısaltmalar kullanmıyoruz...

5. "Çaldır kapat, ben anlarım"

5. "Çaldır kapat, ben anlarım"

Kontör gitmesin diye bu aksiyonlara gerek var mıydı? Bundan yıllar önce belki de vardı...

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6. "Ödemeli arıyorum seni şimdi."

6. "Ödemeli arıyorum seni şimdi."

Evet şimdi kontrol ettik ve bu sistem hala olduğu gibi duruyor. Azalan tek şey ise kullanan sayısıdır diye düşünüyoruz.

7. "Fotoğrafları daha yeni tab ettirdim."

7. "Fotoğrafları daha yeni tab ettirdim."

Hafıza kartı ve diskler gedliğinden bu yana fotoğraflarımızı kırmızı odalarda tab ettirmiyoruz. Artık fotoğraflarımız, sizler de takdir edersiniz ki tamamen dijital ortamda!

8. "Kıpırdamayın, iki poz kaldı."

8. "Kıpırdamayın, iki poz kaldı."

Fotoğraf çekilirken sadece iki poz hakkımız kaldığı için gözlerimizi kırpmamaya çalıştığımız o dönemi hatırlıyor musunuz? Evet, epey bi' karanlık...

9. "Abi masa 15'i yarım saat uzatır mısın?"

9. "Abi masa 15'i yarım saat uzatır mısın?"

Günümüzde bilgisayarlar artık ev ortamına taşındı...

10. "Yılan'da rekorun kaç?"

10. "Yılan'da rekorun kaç?"

Hala Yılan oynayan kaldı mı? Yoksa biz PUBG'den devam mı?

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11. "Şu kanalı bi' değiştirelim"

11. "Şu kanalı bi' değiştirelim"

Uzaktan kumanda görevi gördüğümüz o günler...

12. "Bu video VHS mi?"

12. "Bu video VHS mi?"

80'ler kuşağının gözleri doldu bile...

13. "Kapat şu atariyi, televizyon bozulacak."

13. "Kapat şu atariyi, televizyon bozulacak."

Atari oynamayı özlemedim diyen yalan söyler!

14. "CD'yi sil öyle tak"

14. "CD'yi sil öyle tak"

Bu da sınıfsaldı mesela...

15. "Kasetin üçüncü şarkısını senin için kaydettirdim."

15. "Kasetin üçüncü şarkısını senin için kaydettirdim."

Ne kadar romantik olsa da kasetin yerini önce CD'ler sonra da dijital streaming servisleri aldı!

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