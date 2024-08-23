Gözlerinizi Doldurup Sizleri Uzaklara Daldıracak Birbirinden Nostaljik Cümleler
Gözlerinizi Doldurup Sizleri Uzaklara Daldıracak Birbirinden Nostaljik Cümleler
Yıllar geçti, eski şeylerin yerini yeni şeyler aldı. Fakat bazı cümleler var tam anlamıyla akıllara kazınmış ve buram buram nostalji kokuyor.
O cümlelere gelin beraber bakalım...👇
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1. "İnce uçlu şarj aleti olan var mı?"
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2. "Bluetooth'unu açar mısın? Bir şey göndereceğim"
3. "Bana kontör atar mısın?"
4. "Slm, nbr, napıyosun"
5. "Çaldır kapat, ben anlarım"
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6. "Ödemeli arıyorum seni şimdi."
7. "Fotoğrafları daha yeni tab ettirdim."
8. "Kıpırdamayın, iki poz kaldı."
9. "Abi masa 15'i yarım saat uzatır mısın?"
10. "Yılan'da rekorun kaç?"
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11. "Şu kanalı bi' değiştirelim"
12. "Bu video VHS mi?"
13. "Kapat şu atariyi, televizyon bozulacak."
14. "CD'yi sil öyle tak"
15. "Kasetin üçüncü şarkısını senin için kaydettirdim."
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