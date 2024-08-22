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Hayvanlara Benzemek İçin Tonla Estetik Operasyon Geçiren Pek Bi' Acayip Kişiler

Hayvanlara Benzemek İçin Tonla Estetik Operasyon Geçiren Pek Bi' Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 23:38 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 23:50

Hayvan sevgimiz tabii ki yadsınamaz. Fakat bazı insanlar, hayvanlara benzemek amacıyla birbirinden farklı operasyon geçiriyor. Buyrun o kişilere hep beraber bakalım...

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İlk olarak Tom Leppard ile başlayalım isterseniz... Kendisi, vücudunun neredeyse tamamını leopar derisi tasarımlı dövme ile kapattırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İlk olarak Tom Leppard ile başlayalım isterseniz... Kendisi, vücudunun neredeyse tamamını leopar derisi tasarımlı dövme ile kapattırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Büyük kedilere olan hayranlığı sebebiyle bu tarz bir girişime imza atan Leppard,  5 bin Euro'dan fazla bir miktarı sadece bu dövmelere harcadı. Akabinde, 2016 yılında huzurevinde hayatını kaybetti.

Kedileri sevmemek mümkün değil fakat... "Bu kadarı da fazla" dedirten Dennis Avner ile tanışın.

Kedileri sevmemek mümkün değil fakat... "Bu kadarı da fazla" dedirten Dennis Avner ile tanışın.

Dövmelerden sonra kediye benzemek için dudaklarını yardıran, kulak ameliyatı olan yanak ve alın implantları yaptıran Avner, bu operasyonların yanında diş bileme, yüz dövmeleri ve piercing gibi birçok operasyon geçirdi. Yaşamını 'normal' insanları gibi idame ettirse 2012 yılında evinde ölü bulundu.

Rodrigo Braga da kendisini hayvana benzetmek isteyenlerden... Silikon kalıbına ölü bir köpeğin suratını diken Rodrigo, diğerlerinin aksine operasyon geçirmedi.

Rodrigo Braga da kendisini hayvana benzetmek isteyenlerden... Silikon kalıbına ölü bir köpeğin suratını diken Rodrigo, diğerlerinin aksine operasyon geçirmedi.

Kendi silikon kalıbını yapan Braga, ölü bir köpeğin kulaklarını ağzını ve burnunu yaptığı bu silikon kalıba dikti. Bu fotoğraflar 'grotesk' tasarımıyla adeta tarihe geçti.

Mesleki deformasyon değil! Erik Sprague isimli Amerikalı adam, çevre tarafından 'Kertenkele Adam' olarak da biliniyor.

Mesleki deformasyon değil! Erik Sprague isimli Amerikalı adam, çevre tarafından 'Kertenkele Adam' olarak da biliniyor.

Keskinleştirilmiş dişleri, pullardan oluşan ve tüm vücudunu kaplayan dövmeler, çatallı dil ve implantlarının yanında dudaklarında da yeşil mürekkepler var. Kendisi, 'Bir kişinin yüzünü tanıdığınızda, onu gerçekten tanımasanız bile, o kişiyle bir bağınız varmış gibi hissediyorsunuz ve bu, bir nezaket duygusunu besliyor. Benim durumumda, yüzümü unutmak neredeyse imkansız.' diyor.

Ve son olarak Jocelyn Wildenstein... Kendisi estetik operasyonlar nedeniyle yanlışlıkla kedi oldu. Amacı bu değildi belki ama...

Ve son olarak Jocelyn Wildenstein... Kendisi estetik operasyonlar nedeniyle yanlışlıkla kedi oldu. Amacı bu değildi belki ama...

Kendisi geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle adeta bir kedi oldu. Çevre tarafından 'Kedi Kadın' olarak bilinmeye başladı.

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