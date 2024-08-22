Hayvanlara Benzemek İçin Tonla Estetik Operasyon Geçiren Pek Bi' Acayip Kişiler

Keskinleştirilmiş dişleri, pullardan oluşan ve tüm vücudunu kaplayan dövmeler, çatallı dil ve implantlarının yanında dudaklarında da yeşil mürekkepler var. Kendisi, 'Bir kişinin yüzünü tanıdığınızda, onu gerçekten tanımasanız bile, o kişiyle bir bağınız varmış gibi hissediyorsunuz ve bu, bir nezaket duygusunu besliyor. Benim durumumda, yüzümü unutmak neredeyse imkansız.' diyor.