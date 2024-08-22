Hayvanlara Benzemek İçin Tonla Estetik Operasyon Geçiren Pek Bi' Acayip Kişiler
Hayvanlara Benzemek İçin Tonla Estetik Operasyon Geçiren Pek Bi' Acayip Kişiler
Hayvan sevgimiz tabii ki yadsınamaz. Fakat bazı insanlar, hayvanlara benzemek amacıyla birbirinden farklı operasyon geçiriyor. Buyrun o kişilere hep beraber bakalım...
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İlk olarak Tom Leppard ile başlayalım isterseniz... Kendisi, vücudunun neredeyse tamamını leopar derisi tasarımlı dövme ile kapattırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Kedileri sevmemek mümkün değil fakat... "Bu kadarı da fazla" dedirten Dennis Avner ile tanışın.
Rodrigo Braga da kendisini hayvana benzetmek isteyenlerden... Silikon kalıbına ölü bir köpeğin suratını diken Rodrigo, diğerlerinin aksine operasyon geçirmedi.
Mesleki deformasyon değil! Erik Sprague isimli Amerikalı adam, çevre tarafından 'Kertenkele Adam' olarak da biliniyor.
Ve son olarak Jocelyn Wildenstein... Kendisi estetik operasyonlar nedeniyle yanlışlıkla kedi oldu. Amacı bu değildi belki ama...
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