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Cezai Yaptırımları Olacak: Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Yusuf Dikeç'in Efsane Pozu Tescilleniyor!

Cezai Yaptırımları Olacak: Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Yusuf Dikeç'in Efsane Pozu Tescilleniyor!

Yusuf Dikeç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 22:39

Olimpiyatlarda Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan yaptığı atış anında çekilen fotoğraf, uluslararası alanda büyük ilgi topladı. Ancak, bu görselin ticari amaçlarla kullanılmasının hem maddi hem de manevi zararlara yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı. O ikonik pozun tescillendiği bilgisine ulaşıldı. Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Halk TV, AA

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Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda imza attığı başarısıyla hem ülkemizde hem de küresel çapta adından söz ettirmişti. Gümüş madalya kazanan Dikeç, bu pozuyla tam anlamıyla bir ikon haline gelmişti.

Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda imza attığı başarısıyla hem ülkemizde hem de küresel çapta adından söz ettirmişti. Gümüş madalya kazanan Dikeç, bu pozuyla tam anlamıyla bir ikon haline gelmişti.

Ünlü olan isimler de başta olmak birçok kişi bu pozu vererek fotoğraf paylaşmıştı.

Yusuf Dikeç'in bu pozu için Marka ve Patent Kurumu'na başvuru yapıldı. 10 Ağustos'ta yapılan başvuruda herhangi bir şahıs ya da şirket adı yer almazken bu fotoğrafın ticari amaçla kullanılmasının bazı yasal sonuçları olacağının altı çizildi.

Yusuf Dikeç'in bu pozu için Marka ve Patent Kurumu'na başvuru yapıldı. 10 Ağustos'ta yapılan başvuruda herhangi bir şahıs ya da şirket adı yer almazken bu fotoğrafın ticari amaçla kullanılmasının bazı yasal sonuçları olacağının altı çizildi.

Halk TV'nin haberine göre, Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner, AA'ya yaptığı açıklamada, herkesin ismi, unvanı, yazılı veya görsel tüm içeriklerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile korunduğunu hatırlattı.

Halk TV'nin haberine göre, Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner, AA'ya yaptığı açıklamada, herkesin ismi, unvanı, yazılı veya görsel tüm içeriklerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile korunduğunu hatırlattı.

Yalçıner, uluslararası alanda da tescil haklarının geçerli olduğunu vurgulayarak, gerçek kişilerin bu haklarının izinsiz kullanımının ilgili yasalara göre hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olacağını belirtti.

"İsimleri ve imajları başkaları tarafından ticari olarak kullanılan kişiler, izinsiz kullanımdan dolayı maddi ve manevi zarara uğrayabilirler, İzinsiz kullanım yapanlar isim ve imajını kullandıkları kişinin ün ve itibarlarından yararlanarak haksız kazanç elde edebilir ya da kötü kullanımdan dolayı kişinin ün ve itibarları zarar görebilir. Sporcuların ve ünlülerin isimlerini ve imajlarını izinsiz olarak kullanan kişiler, hukuk davaları yoluyla sebep oldukları zararı ve elde ettikleri haksız kazancı ilgili kişiye ödemeye mahkum edilebilirler ve ayrıca para ve hapis cezasına çarptırılabilirler."

"İsimleri ve imajları başkaları tarafından ticari olarak kullanılan kişiler, izinsiz kullanımdan dolayı maddi ve manevi zarara uğrayabilirler, İzinsiz kullanım yapanlar isim ve imajını kullandıkları kişinin ün ve itibarlarından yararlanarak haksız kazanç elde edebilir ya da kötü kullanımdan dolayı kişinin ün ve itibarları zarar görebilir. Sporcuların ve ünlülerin isimlerini ve imajlarını izinsiz olarak kullanan kişiler, hukuk davaları yoluyla sebep oldukları zararı ve elde ettikleri haksız kazancı ilgili kişiye ödemeye mahkum edilebilirler ve ayrıca para ve hapis cezasına çarptırılabilirler."

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