Cezai Yaptırımları Olacak: Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Yusuf Dikeç'in Efsane Pozu Tescilleniyor!

Olimpiyatlarda Yusuf Dikeç'in ekipman kullanmadan yaptığı atış anında çekilen fotoğraf, uluslararası alanda büyük ilgi topladı. Ancak, bu görselin ticari amaçlarla kullanılmasının hem maddi hem de manevi zararlara yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı. O ikonik pozun tescillendiği bilgisine ulaşıldı. Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Halk TV, AA