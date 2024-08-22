Sağlık Bakanlığı'ndan Topuk Kanı Kararı: Mahkemenin Verdiği Karar İstinafa Taşınıyor

“Kars Aile Mahkemesi tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde, 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir.”