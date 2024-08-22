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Sağlık Bakanlığı'ndan Topuk Kanı Kararı: Mahkemenin Verdiği Karar İstinafa Taşınıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan Topuk Kanı Kararı: Mahkemenin Verdiği Karar İstinafa Taşınıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.08.2024 - 22:25

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında erken teşhis için çocuklardan topuk kanı alınması hakkında verilen kararın kesin hüküm niteliğinde olmadığını ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

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Yenidoğan bebeklerin topuğundan alınan birkaç damla kanla önemli hastalıklar ortaya çıkarılıyor.

Yenidoğan bebeklerin topuğundan alınan birkaç damla kanla önemli hastalıklar ortaya çıkarılıyor.

Ancak bazı aileler bu uygulamanın yapılmasına karşı.

Ancak bazı aileler bu uygulamanın yapılmasına karşı.

Kars'ta bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı olan bir aile konuyu yargıya taşıdı.

Kars'ta bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı olan bir aile konuyu yargıya taşıdı.

Kars Aile Mahkemesi, aileyi haklı buldu ve alternatif tıpçı olarak adlandırılan bir kişinin sözlerine dosyada yer verdi.

Kars Aile Mahkemesi, aileyi haklı buldu ve alternatif tıpçı olarak adlandırılan bir kişinin sözlerine dosyada yer verdi.

Bazı hekimler ise kararın bilim dışı olduğunu belirtti.

Bazı hekimler ise kararın bilim dışı olduğunu belirtti.
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Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kars Aile Mahkemesi tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde, 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir.”

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