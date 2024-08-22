Sağlık Bakanlığı'ndan Topuk Kanı Kararı: Mahkemenin Verdiği Karar İstinafa Taşınıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan Topuk Kanı Kararı: Mahkemenin Verdiği Karar İstinafa Taşınıyor
Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında erken teşhis için çocuklardan topuk kanı alınması hakkında verilen kararın kesin hüküm niteliğinde olmadığını ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.
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Yenidoğan bebeklerin topuğundan alınan birkaç damla kanla önemli hastalıklar ortaya çıkarılıyor.
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Ancak bazı aileler bu uygulamanın yapılmasına karşı.
Kars'ta bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı olan bir aile konuyu yargıya taşıdı.
Kars Aile Mahkemesi, aileyi haklı buldu ve alternatif tıpçı olarak adlandırılan bir kişinin sözlerine dosyada yer verdi.
Bazı hekimler ise kararın bilim dışı olduğunu belirtti.
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Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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