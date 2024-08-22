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İran'dan Kocaeli'ne Gelen Uyuşturucu Kuryesinin Midesindeki Kapsüller Patladı

İran'dan Kocaeli'ne Gelen Uyuşturucu Kuryesinin Midesindeki Kapsüller Patladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.08.2024 - 21:39

İran'dan gelen iki uyuşturucu kuryesinden biri, midesindeki kapsüller patlayınca Kocaeli'de hayatını kaybetti. Yanında bulunan şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay dün, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. İran'dan İstanbul'a giden ve midesinde uyuşturucu taşıyan iki kurye, şehirlerarası otogarda otobüsten inerek taksiye bindi.

Edinilen bilgiye göre olay dün, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. İran'dan İstanbul'a giden ve midesinde uyuşturucu taşıyan iki kurye, şehirlerarası otogarda otobüsten inerek taksiye bindi.

İstanbul'a gitmek istediklerini söyleyen iki şahsı alan taksici, kuryelerin parasının olmadığı anlayınca TEM Otoyolu'nda indirdi. Bu sırada midesindeki kapsüller patlayan şahıs fenalaşarak yere yığıldı.

İstanbul'a gitmek istediklerini söyleyen iki şahsı alan taksici, kuryelerin parasının olmadığı anlayınca TEM Otoyolu'nda indirdi. Bu sırada midesindeki kapsüller patlayan şahıs fenalaşarak yere yığıldı.

Şahsın yerde yattığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirleyerek emniyete haber verdi.

Şahsın yerde yattığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirleyerek emniyete haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları incelemede şahsın uyuşturucu kuryesi olduğunu, midesinde uyuşturucu taşıdığını tespit etti. İranlı F.K. isimli şahsın birlikte yola çıktığı arkadaşı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları incelemede şahsın uyuşturucu kuryesi olduğunu, midesinde uyuşturucu taşıdığını tespit etti. İranlı F.K. isimli şahsın birlikte yola çıktığı arkadaşı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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