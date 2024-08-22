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Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü Açıklaması: 6 Kişide Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü Açıklaması: 6 Kişide Tespit Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.08.2024 - 20:01 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 21:00

Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile ilgili açıklama yaptı. Hastalığın sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığı, kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtilen açıklamada, 'Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir' denildi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de de vakaları görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de de vakaları görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

“Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.”

“Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.”

“Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir."

“Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir."
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