Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü Açıklaması: 6 Kişide Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu ile ilgili açıklama yaptı. Hastalığın sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığı, kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtilen açıklamada, 'Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir' denildi.