Yunanistan'da Sivrisinek ve Batı Nil Virüsü Paniği: Bir Haftada 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Yunanistan'da Sivrisinek ve Batı Nil Virüsü Paniği: Bir Haftada 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.
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Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.
Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.
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