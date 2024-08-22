İstanbul’da Oğlunun Yanında Babaya Silahlı Saldırı: Son Sözleri Herkesi Üzdü
İstanbul’da Oğlunun Yanında Babaya Silahlı Saldırı: Son Sözleri Herkesi Üzdü
İstanbul Maltepe’de 5 yaşındaki oğlu ile birlikte motosikletle seyir halinde bulunan 30 yaşındaki M.D.’ye silahlı saldırı düzenlendi. Baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, küçük çocuk ise yaralandı. Babanın son sözleri ise 'Çocuğumu kurtarın' oldu.
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Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, Gülensu Mahallesi, Mesut Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı.
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İddiaya göre, 30 yaşındaki M.D. isimli bir kişi, yanındaki 5 yaşındaki Ö.M.A. isimli oğlu ile 34 GFH 002 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yine seyir halindeki başka bir motosikletli kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermiler M.D.'ye ve 5 yaşındaki Ö.M.A. isimli çocuğa isabet etti. M.D. kanlar içinde yere yığılırken, Ö.M.A. ise kalçasından yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.
Ekol TV’de yer alan habere göre, yaralanan babanın son sözleri ise “Beni bırakın oğlumu kurtarın” oldu.
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