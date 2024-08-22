İstanbul’da Oğlunun Yanında Babaya Silahlı Saldırı: Son Sözleri Herkesi Üzdü

İstanbul Maltepe’de 5 yaşındaki oğlu ile birlikte motosikletle seyir halinde bulunan 30 yaşındaki M.D.’ye silahlı saldırı düzenlendi. Baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, küçük çocuk ise yaralandı. Babanın son sözleri ise 'Çocuğumu kurtarın' oldu.