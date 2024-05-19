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Sultanbeyli'den Korku Dolu Görüntüler: Sokak Ortasında Cinayet, Kanlar İçinde Hayatını Kaybetti!

Sultanbeyli'den Korku Dolu Görüntüler: Sokak Ortasında Cinayet, Kanlar İçinde Hayatını Kaybetti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.05.2024 - 19:55

İstanbul Sultanbeyli’de yabancı uyruklu bir kişi, husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden kişinin kanlar içinde yerde olduğu görüntüüler sosyal medyada büyük yankı buldu. 

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Dehşet veren olay, Sultanbeyli Sakarya Caddesi Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı.

Dehşet veren olay, Sultanbeyli Sakarya Caddesi Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi ile husumetli olduğu kayınbiraderleri M.Ç. ve A.Ç. arasında kavga çıktı. Bu sırada şahıslardan biri Hüseyin Birkavi’ye elindeki bıçakla saldırdı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi ile husumetli olduğu kayınbiraderleri M.Ç. ve A.Ç. arasında kavga çıktı. Bu sırada şahıslardan biri Hüseyin Birkavi’ye elindeki bıçakla saldırdı.

Kolundan, boynundan ve sırtından yaralanan Hüseyin Birkavi kanlar içinde yere düştü ve can çekişmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri şüphelileri olay yerinde yakaladı. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay anına ilişkin görüntüler 👇 (Dikkat: Görüntüler rahatsız edici olabilir)

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