Sultanbeyli'den Korku Dolu Görüntüler: Sokak Ortasında Cinayet, Kanlar İçinde Hayatını Kaybetti!
Sultanbeyli'den Korku Dolu Görüntüler: Sokak Ortasında Cinayet, Kanlar İçinde Hayatını Kaybetti!
İstanbul Sultanbeyli’de yabancı uyruklu bir kişi, husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden kişinin kanlar içinde yerde olduğu görüntüüler sosyal medyada büyük yankı buldu.
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Dehşet veren olay, Sultanbeyli Sakarya Caddesi Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre, yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi ile husumetli olduğu kayınbiraderleri M.Ç. ve A.Ç. arasında kavga çıktı. Bu sırada şahıslardan biri Hüseyin Birkavi’ye elindeki bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs yaşamını yitirdi.
Olay anına ilişkin görüntüler 👇 (Dikkat: Görüntüler rahatsız edici olabilir)
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