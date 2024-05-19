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Yer: Edirne! Pakistanlı Göçmenler, Hindistanlı Kaçırıp Fidye İstedi

Yer: Edirne! Pakistanlı Göçmenler, Hindistanlı Kaçırıp Fidye İstedi

Göçmen Pakistanlı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.05.2024 - 13:35

Edirne'de 3 Pakistanlı tarafından kaçırılan 1 Hindistan vatandaş işkenceye uğradı ve ailesinden fidye istendi. Hindistan vatandaşı, Türk polisinin operasyonu ile kurtarıldı.

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Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hindistan'dan İstanbul'a 18 Nisan'da çalışmak için gelen Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan, lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler tarafından Edirne'ye çağırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hindistan'dan İstanbul'a 18 Nisan'da çalışmak için gelen Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan, lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler tarafından Edirne'ye çağırıldı.

Edirne'de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişiler emlakçılık ve tercumanlık işi yapacağını ve 180 bin lira maaş alacağını söyledi.

Edirne'de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişiler emlakçılık ve tercumanlık işi yapacağını ve 180 bin lira maaş alacağını söyledi.

Teklifi beğenen Radhakrıshnan, önceki gün otobüsle hemen Edirne'ye gitti.

Telefonda konuştuğu kişilerin verdiği adrese giden Radhakrıshnan, burda bulunan Pakistan uyruklu kişiler tarafından rehin alındı.

Telefonda konuştuğu kişilerin verdiği adrese giden Radhakrıshnan, burda bulunan Pakistan uyruklu kişiler tarafından rehin alındı.

Elleri ve ayaklarını bağlayan kişiler, Radhakrıshnan'ın Hindistan'da bulunan ailesini telefonla görüntülü olarak arayıp 2 milyon Rupi (Yaklaşık 775 bin TL) fidye istedi.

Durumun iletildiği Edirne Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Ekiplerinin ortak çalışması sonucu rehin tutulan Radhakrıshnan'ın, Yancıkçı Şahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Camii Sokak üzerinde bir evde bulundu.

Durumun iletildiği Edirne Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Ekiplerinin ortak çalışması sonucu rehin tutulan Radhakrıshnan'ın, Yancıkçı Şahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Camii Sokak üzerinde bir evde bulundu.

Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 4 fişek, kesici aletler, 220 euro, 16 bin 230 lira ele geçirildi.

Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 4 fişek, kesici aletler, 220 euro, 16 bin 230 lira ele geçirildi.
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Kurtarılan Radhakrıshnan, kendisini kurtaran polise sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Hemen telefonla ailesine arayan Radhakrıshnan, kurtarıldığını bildirdi.

Kurtarılan Radhakrıshnan, kendisini kurtaran polise sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Hemen telefonla ailesine arayan Radhakrıshnan, kurtarıldığını bildirdi.

Şüpheliler hakkında, 'yağma', 'gasp', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma', 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler hakkında, 'yağma', 'gasp', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma', 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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