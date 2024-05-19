AK Parti'de Kritik Sokak Köpeği Zirvesi: Uyutulma Seçeneği de Gündemde!

Toplantıda son olarak etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi.

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