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AK Parti'de Kritik Sokak Köpeği Zirvesi: Uyutulma Seçeneği de Gündemde!

AK Parti'de Kritik Sokak Köpeği Zirvesi: Uyutulma Seçeneği de Gündemde!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.05.2024 - 12:20 Son Güncelleme: 19.05.2024 - 12:31

Yerel seçim döneminde şikayetlerin artması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlar ve bürokratlarla görüşerek sokak köpeği sorunu için çözüm istediği öğrenildi. Görüşmede 'uyutma' seçeneği de masaya geldi. 

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Türkiye'de son dönemde artan popülasyon ve saldırılar nedeniyle sokak köpeklerine yönelik öfke giderek artmış durumda.

Türkiye'de son dönemde artan popülasyon ve saldırılar nedeniyle sokak köpeklerine yönelik öfke giderek artmış durumda.

Hayvanseverler ve yoğun köpek nüfusunun bulunduğu ilçelerdeki sakinleri karşı karşıya getiren konu, siyasetin de uzun süredir gündeminde.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak köpeğinin çözümü için ilgili bakanlar ve bürokratlarla önemli bir 'sokak köpeği zirvesi' yaptı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak köpeğinin çözümü için ilgili bakanlar ve bürokratlarla önemli bir 'sokak köpeği zirvesi' yaptı.

Kaynak

Bürokratlar toplantıda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığını, bunun için yeterli barınak bulunmadığını aktardı.

Bürokratlar toplantıda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığını, bunun için yeterli barınak bulunmadığını aktardı.

Toplantıda ayrıca maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı ve kısırlaştırmanın saldırganlık sorununa engel olmayacağı Erdoğan'a iletildi.

Parti kurmayları ayrıca “Bu konu artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler listesine girdi" dedi.

Parti kurmayları ayrıca “Bu konu artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler listesine girdi" dedi.
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Toplantıda son olarak etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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