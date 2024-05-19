AK Parti'de Kritik Sokak Köpeği Zirvesi: Uyutulma Seçeneği de Gündemde!
AK Parti'de Kritik Sokak Köpeği Zirvesi: Uyutulma Seçeneği de Gündemde!
Yerel seçim döneminde şikayetlerin artması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlar ve bürokratlarla görüşerek sokak köpeği sorunu için çözüm istediği öğrenildi. Görüşmede 'uyutma' seçeneği de masaya geldi.
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Türkiye'de son dönemde artan popülasyon ve saldırılar nedeniyle sokak köpeklerine yönelik öfke giderek artmış durumda.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak köpeğinin çözümü için ilgili bakanlar ve bürokratlarla önemli bir 'sokak köpeği zirvesi' yaptı.
Bürokratlar toplantıda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığını, bunun için yeterli barınak bulunmadığını aktardı.
Parti kurmayları ayrıca “Bu konu artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler listesine girdi" dedi.
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