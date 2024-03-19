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Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Başıboş Sokak Köpekleri İçin Yasal Düzenleme Geliyor

Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Başıboş Sokak Köpekleri İçin Yasal Düzenleme Geliyor

sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 19:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak köpeklerine ilişkin seçimden sonra yasal düzenlemenin gündeme geleceğini açıkladı.

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Yaklaşan seçimler ve son dönemde artan saldırılar sonrası sokak hayvanları konusu yine siyasetin gündeminde.

Yaklaşan seçimler ve son dönemde artan saldırılar sonrası sokak hayvanları konusu yine siyasetin gündeminde.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım Bakanlığı ile yeni bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım Bakanlığı ile yeni bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

Tunç şu ifadeleri kullandı: "Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek."

Tunç şu ifadeleri kullandı: "Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek."

Daha önce valilikler aracılığıyla yapılan sayımla, Türkiye genelinde 2,8 milyon başıboş köpek olduğu tespit edilmişti.

Daha önce valilikler aracılığıyla yapılan sayımla, Türkiye genelinde 2,8 milyon başıboş köpek olduğu tespit edilmişti.

Rakamlar kesinlik taşımamakla birlikte İstanbul'daki sayının ise 130 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Sokak hayvanları konusunda bugüne kadarki en dikkat çeken açıklama ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gelmişti.

Sokak hayvanları konusunda bugüne kadarki en dikkat çeken açıklama ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gelmişti.

Yavaş, Türkiye'deki belediyelerin de artık bu konuda çaresiz kaldığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 

'Biz de sokak hayvanlarını topluyoruz ama bu popülasyonun bu şekilde azalma ihtimali yok. 

Açılışını yaptığımız bir alanda 50 kadar sokak hayvanı var. Gelene gidene saldırıyorlar. İşçilere de saldırıyorlar. 

Biz onları almak istedik, Yenimahalle’den bir sürü hayvansever geldi izin vermediler. Bir şekilde uzak bir şekilde etrafını çevirelim dedik ona da karşı çıktılar ‘yok burada duracaklar…

Gölbaşı’nda bir hakim kızımız var, şikayet etti. Apartmanın bahçesinde gezdiriyorlarmış köpekleri, çocuğunu gezdiremediğini söylüyor. 

Araçları gönderdik, bir tanesini bile alamadan taşlanarak geri geldiler.

Bunu bence hükümet de bir şekilde söyleyecek, biz bununla baş edemiyoruz.'

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