Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Başıboş Sokak Köpekleri İçin Yasal Düzenleme Geliyor

Yavaş, Türkiye'deki belediyelerin de artık bu konuda çaresiz kaldığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Biz de sokak hayvanlarını topluyoruz ama bu popülasyonun bu şekilde azalma ihtimali yok.

Açılışını yaptığımız bir alanda 50 kadar sokak hayvanı var. Gelene gidene saldırıyorlar. İşçilere de saldırıyorlar.

Biz onları almak istedik, Yenimahalle’den bir sürü hayvansever geldi izin vermediler. Bir şekilde uzak bir şekilde etrafını çevirelim dedik ona da karşı çıktılar ‘yok burada duracaklar…

Gölbaşı’nda bir hakim kızımız var, şikayet etti. Apartmanın bahçesinde gezdiriyorlarmış köpekleri, çocuğunu gezdiremediğini söylüyor.

Araçları gönderdik, bir tanesini bile alamadan taşlanarak geri geldiler.

Bunu bence hükümet de bir şekilde söyleyecek, biz bununla baş edemiyoruz.'