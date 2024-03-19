Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Başıboş Sokak Köpekleri İçin Yasal Düzenleme Geliyor
Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Başıboş Sokak Köpekleri İçin Yasal Düzenleme Geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak köpeklerine ilişkin seçimden sonra yasal düzenlemenin gündeme geleceğini açıkladı.
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Yaklaşan seçimler ve son dönemde artan saldırılar sonrası sokak hayvanları konusu yine siyasetin gündeminde.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım Bakanlığı ile yeni bir çalışma yaptıklarını duyurdu.
Tunç şu ifadeleri kullandı: "Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek."
Daha önce valilikler aracılığıyla yapılan sayımla, Türkiye genelinde 2,8 milyon başıboş köpek olduğu tespit edilmişti.
Sokak hayvanları konusunda bugüne kadarki en dikkat çeken açıklama ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gelmişti.
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