Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Antalya'da Büyük Skandal: Psikopat Kreş Müdürü, Küçücük Çocuklara Şiddet Uyguladı!

Antalya'da Büyük Skandal: Psikopat Kreş Müdürü, Küçücük Çocuklara Şiddet Uyguladı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.05.2024 - 14:14

Antalya’da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı. Skandal görüntüler güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Skandal olay 14 Mayıs tarihinde Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde bir kreşte yaşandı.

Skandal olay 14 Mayıs tarihinde Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde bir kreşte yaşandı.

Baba S.C.A, özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darp edildiğini fark etmesinin ardından rapor alarak şikayetçi oldu.

Baba S.C.A, özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darp edildiğini fark etmesinin ardından rapor alarak şikayetçi oldu.

Finike Cumhuriyet Savcılığı, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. hakkında gözaltı talimatı verdi.

Finike Cumhuriyet Savcılığı, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. hakkında gözaltı talimatı verdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kreş müdürünün çocuklara şiddet uyguladığı o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
95
18
7
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KumdanKum

Dehşete düştüm tam psikopat tutuklamaktan ziyade çocukların anne babasının eline verin, hepimizin içi soğusun..

Hulya SARI AYDIN

Etrafımız gizli psikopatlarla dolmaya başladı. Rabbim çocuklarımızı esirgesin

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.