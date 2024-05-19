Antalya'da Büyük Skandal: Psikopat Kreş Müdürü, Küçücük Çocuklara Şiddet Uyguladı!
Antalya'da Büyük Skandal: Psikopat Kreş Müdürü, Küçücük Çocuklara Şiddet Uyguladı!
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Skandal olay 14 Mayıs tarihinde Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde bir kreşte yaşandı.
Baba S.C.A, özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darp edildiğini fark etmesinin ardından rapor alarak şikayetçi oldu.
Finike Cumhuriyet Savcılığı, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. hakkında gözaltı talimatı verdi.
Kreş müdürünün çocuklara şiddet uyguladığı o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı 👇
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Dehşete düştüm tam psikopat tutuklamaktan ziyade çocukların anne babasının eline verin, hepimizin içi soğusun..
Etrafımız gizli psikopatlarla dolmaya başladı. Rabbim çocuklarımızı esirgesin
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