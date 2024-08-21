Kadıköy’deki Müzisyen Cinayeti: Katil Zanlılarının İfadesi Ortaya Çıktı

Kadıköy’de tek başına yaşayan ve müzisyenlik de yapan makine mühendisi Çınar Ersanlı evinde ölü olarak bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Ersanlı’nın katil zanlıları gözaltına alındı. Korkunç cinayetin şüphelilerinin ilk ifadeleri de ortaya çıktı.