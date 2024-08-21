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Kadıköy’deki Müzisyen Cinayeti: Katil Zanlılarının İfadesi Ortaya Çıktı

Kadıköy’deki Müzisyen Cinayeti: Katil Zanlılarının İfadesi Ortaya Çıktı

Kadıköy
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 17:26

Kadıköy’de tek başına yaşayan ve müzisyenlik de yapan makine mühendisi Çınar Ersanlı evinde ölü olarak bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Ersanlı’nın katil zanlıları gözaltına alındı. Korkunç cinayetin şüphelilerinin ilk ifadeleri de ortaya çıktı.

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Kadıköy’de, aynı zamanda makine mühendisi de olan müzisyen Çınar Ersanlı, yalnız yaşadığı evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulunmuştu.

Kadıköy’de, aynı zamanda makine mühendisi de olan müzisyen Çınar Ersanlı, yalnız yaşadığı evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulunmuştu.

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Gündemdeki cinayetin şüphelileri 19 yaşındaki Mehmet Ali U. ve 26 yaşındaki Emre E. polis ekipleri tarafından Beşiktaş’ta gözaltına alındı.

Gündemdeki cinayetin şüphelileri 19 yaşındaki Mehmet Ali U. ve 26 yaşındaki Emre E. polis ekipleri tarafından Beşiktaş’ta gözaltına alındı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Mehmet Ali U.’nun 1 suçtan, Emre E.’nin ise 7 ayrı suçtan suç kaydı var.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Mehmet Ali U.’nun 1 suçtan, Emre E.’nin ise 7 ayrı suçtan suç kaydı var.

Kaynak

Öldürülen Çınar Ersanlı ile katillerinin son görüntüleri 👇

Polis sorgusunda cinayeti kabul eden şüpheliler, "Olay günü evine gittik. Alkol aldık. Aramızda geçen bazı şeyler sonrası tartıştık bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını ve ağzını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız bizi polise şikayet etmeden kaçmaktı" dedikleri öğrenildi.

Polis sorgusunda cinayeti kabul eden şüpheliler, "Olay günü evine gittik. Alkol aldık. Aramızda geçen bazı şeyler sonrası tartıştık bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını ve ağzını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız bizi polise şikayet etmeden kaçmaktı" dedikleri öğrenildi.

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