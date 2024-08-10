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İstanbul’da Korkunç Kadın Cinayeti: Sokak Ortasında Öldürüp Başında Bekledi

İstanbul’da Korkunç Kadın Cinayeti: Sokak Ortasında Öldürüp Başında Bekledi

Kadın Cinayetleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 16:28

İstanbul Arnavutköy’de Harun Gül isimli katil, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vahşice öldürdü. Cinayet sonrası talihsiz kadının başında bekleyen katil zanlısı, polisler geldiği sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

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Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

HASSAS GÖRÜNTÜ! Korkunç cinayet anı 👇

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Mahalleli polis geldiği sırada katil zanlısını linç etmek istedi.

Mahalleli polis geldiği sırada katil zanlısını linç etmek istedi.
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Hayatını kaybeden Serpil Gül

Hayatını kaybeden Serpil Gül

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