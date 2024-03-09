Kadınlar Günü’nde Kadın Cinayeti: Başhekim Yardımcısı Kadın Öldürüldü
Kadınlar Günü’nde Kadın Cinayeti: Başhekim Yardımcısı Kadın Öldürüldü
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nin başhekim yardımcısı 39 yaşındaki Feray Balkan, boşandığı astsubay eşi 39 yaşındaki Seçkin E., tarafından silahla vurularak öldürüldü.
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Türkiye’de kadın cinayetleri maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de devam etti.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İSstsubay olan Seçkin E. ve Feray Balkan yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana’ya geldi.
üEski eşinin Adana’da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan’ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi yakalayarak gözaltına alındı.
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