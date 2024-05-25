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Samsun’da Kadın Cinayeti: Kolundaki Bilezikler İçin Akrabası Tarafından Katledildi

Samsun’da Kadın Cinayeti: Kolundaki Bilezikler İçin Akrabası Tarafından Katledildi

Samsun
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.05.2024 - 08:41

Samsun’da 39 yaşındaki Kader Yıldırım isimli kadın, akrabası tarafından kolundaki bilezikler için evinde öldürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası gözaltına alınan Kader Yıldırım’ın kuzeni 32 yaşındaki M.I., cinayeti itiraf etti.

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Korkunç olay Samsun’un Atakum ilçesinde yaşandı. Eşine telefonla ulaşamayan 41 yaşındaki F.Y. eve gelince eşi Kader Yıldırım’ı kanlar içinde buldu. Eşinin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri 2 çocuk annesi Kader Yıldırım’ın öldüğünü tespit etti.

Korkunç olay Samsun’un Atakum ilçesinde yaşandı. Eşine telefonla ulaşamayan 41 yaşındaki F.Y. eve gelince eşi Kader Yıldırım’ı kanlar içinde buldu. Eşinin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri 2 çocuk annesi Kader Yıldırım’ın öldüğünü tespit etti.

Öldürülen kadının kocası F.Y. ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin olmadığını söyledi.

Öldürülen kadının kocası F.Y. ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin olmadığını söyledi.

Polis ekipleri Kader Yıldırım'ın, aynı binada oturan halasının oğlu M.I. tarafından öldürüldüğü belirledi.

Polis ekipleri Kader Yıldırım'ın, aynı binada oturan halasının oğlu M.I. tarafından öldürüldüğü belirledi.

M.I.'nin ilk ifadesinde, birine 300 bin TL borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ın bileziklerini kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.

M.I.'nin ilk ifadesinde, birine 300 bin TL borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ın bileziklerini kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.

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