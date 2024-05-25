Samsun’da Kadın Cinayeti: Kolundaki Bilezikler İçin Akrabası Tarafından Katledildi
Samsun’da Kadın Cinayeti: Kolundaki Bilezikler İçin Akrabası Tarafından Katledildi
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Korkunç olay Samsun’un Atakum ilçesinde yaşandı. Eşine telefonla ulaşamayan 41 yaşındaki F.Y. eve gelince eşi Kader Yıldırım’ı kanlar içinde buldu. Eşinin ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri 2 çocuk annesi Kader Yıldırım’ın öldüğünü tespit etti.
Öldürülen kadının kocası F.Y. ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin olmadığını söyledi.
Polis ekipleri Kader Yıldırım'ın, aynı binada oturan halasının oğlu M.I. tarafından öldürüldüğü belirledi.
M.I.'nin ilk ifadesinde, birine 300 bin TL borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ın bileziklerini kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.
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