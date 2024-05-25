Samsun’da Kadın Cinayeti: Kolundaki Bilezikler İçin Akrabası Tarafından Katledildi

Samsun’da 39 yaşındaki Kader Yıldırım isimli kadın, akrabası tarafından kolundaki bilezikler için evinde öldürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası gözaltına alınan Kader Yıldırım’ın kuzeni 32 yaşındaki M.I., cinayeti itiraf etti.