Yine Kadın Cinayeti: Sabıkalı Eski Sevglisi, Nişanlandığını Öğrenince Sokak Ortasında Katletti!
Yine Kadın Cinayeti: Sabıkalı Eski Sevglisi, Nişanlandığını Öğrenince Sokak Ortasında Katletti!
Türkiye'nin vicdanını sızlatan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Sabıkalı eski sevgilisi, nişanlandığını öğrendiği 30 yaşındaki Başak Tekin'i Beyoğlu'nda sokak ortasında katletti. Katil Özgür Kemal Akdemir daha sonra kendini öldürdü.
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Beyoğlu'nda Müze Sokak'ta meydana gelen olayda Özgür Kemal Akdemir (31), işe giden Başak Tekin’i (30) yol kenarına çekti. Akdemir, silahını çıkararak Başak Tekin’i başından vurdu. Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.
Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kemal Akdemir ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
İddiaya göre, Akdemir ile Tekin 2009 yılında tanışıp sevgili oldu. Ancak genç kadın daha sonra madde kullanan adamı bundan tam 5 yıl önce terk etti. Bu süreçte Başak Tekin’i takıntı haline getiren ve nişanlandığını duyan Akdemir’in dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği belirtiliyor.
İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen cinayet anına ilişkin görüntüler 👇
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