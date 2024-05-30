Yine Kadın Cinayeti: Sabıkalı Eski Sevglisi, Nişanlandığını Öğrenince Sokak Ortasında Katletti!

Türkiye'nin vicdanını sızlatan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Sabıkalı eski sevgilisi, nişanlandığını öğrendiği 30 yaşındaki Başak Tekin'i Beyoğlu'nda sokak ortasında katletti. Katil Özgür Kemal Akdemir daha sonra kendini öldürdü.