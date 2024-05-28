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Tüyler Ürperten Cinayet! Öz Abisinin Uykusunda Cinsel Organını Kesip Öldürdü: "Babama Ne Anlattın Şerefsiz"

Tüyler Ürperten Cinayet! Öz Abisinin Uykusunda Cinsel Organını Kesip Öldürdü: "Babama Ne Anlattın Şerefsiz"

Cinayet Cinsel Organ
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 14:48

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öz ağabeyinin uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldüren sanık için müebbet hapis istendi. 

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Kocaeli'nin 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan olayda, Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) uykusunda bıçaklayarak kaçtı.

Kocaeli'nin 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan olayda, Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) uykusunda bıçaklayarak kaçtı.

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. 

Duruşmaya tutuklu sanık Emre T., avukatı ve babası N.T. katıldı. Gelen raporda, sanık Emre T'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. 

Rapora ilişkin söz hakkı verilen sanık, 'Bir diyeceğim yok' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında, abisinin çocukken kendisine cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia ederek şunları söylemişti: 👇

Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında, abisinin çocukken kendisine cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia ederek şunları söylemişti: 👇

'Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir kez oldu ancak ağabeyimin beni dövdüğü ve tehdit ettiği zamanlar da vardır. 

Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. 

Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. 

Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum.'

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