Tüyler Ürperten Cinayet! Öz Abisinin Uykusunda Cinsel Organını Kesip Öldürdü: "Babama Ne Anlattın Şerefsiz"

'Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir kez oldu ancak ağabeyimin beni dövdüğü ve tehdit ettiği zamanlar da vardır.

Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim.

Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi.

Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum.'