Tüyler Ürperten Cinayet! Öz Abisinin Uykusunda Cinsel Organını Kesip Öldürdü: "Babama Ne Anlattın Şerefsiz"
Tüyler Ürperten Cinayet! Öz Abisinin Uykusunda Cinsel Organını Kesip Öldürdü: "Babama Ne Anlattın Şerefsiz"
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öz ağabeyinin uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldüren sanık için müebbet hapis istendi.
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Kocaeli'nin 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan olayda, Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) uykusunda bıçaklayarak kaçtı.
Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında, abisinin çocukken kendisine cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia ederek şunları söylemişti: 👇
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