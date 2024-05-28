Ulaştırma Bakanı, Filenin Sultanları'nın Ekonomi Sınıfında İki Büklüm Uçmasına İlişkin Konuştu!
Ulaştırma Bakanı, Filenin Sultanları'nın Ekonomi Sınıfında İki Büklüm Uçmasına İlişkin Konuştu!
Kazandırdığı başarılarla her daim göğsümüzü kabartan ve boyları 2 metreye yakın olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 13 saatlik ABD uçuşunda ekonomi sınıfına koyulması büyük tepkilere neden olmuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını söyleyip dönüş için business koltuk ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 2'inci hafta maçları için ABD'ye giderken 13 saatlik yolculukta, kısa koltuk mesafeli ekonomi sınıfında oturmuştu.
Ülkemizi başarıdan başarıya koşturan sporcularımızın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.
Uçak krizinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan da bugün konuyla ilgili açıklama geldi.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) aldığı bilgileri aktaran Uraloğlu, seyahatten 10 gün önce haber verildiği için sorunun çözülemediğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “İletişimde çok doğru noktada olmamışız. Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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