Ulaştırma Bakanı, Filenin Sultanları'nın Ekonomi Sınıfında İki Büklüm Uçmasına İlişkin Konuştu!

Kazandırdığı başarılarla her daim göğsümüzü kabartan ve boyları 2 metreye yakın olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 13 saatlik ABD uçuşunda ekonomi sınıfına koyulması büyük tepkilere neden olmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını söyleyip dönüş için business koltuk ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.