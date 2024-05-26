Uçuş Uzmanları Uyarıyor: Türbülanslar Neden Bu Kadar Arttı?
Uçuş Uzmanları Uyarıyor: Türbülanslar Neden Bu Kadar Arttı?
Uçak yolculuklarında, hava akımı değişikliklerinin yarattığı türbülanslarda yaşanan patlama ve neden olduğu ölümler büyük bir korku yaratmaya başladı.
Uçuş uzmanlarına göre, büyük artış yaşanan türbülans vakaları, iklim değişikliği nedeniyle karbondioksit seviyelerindeki artıştan kaynaklanıyor.
Uçak gövdelerinin türbülanslara karşı oldukça dayanaklı olduğunu belirten uzmanlar, yaşanan kazalarda en büyük sıkıntının ise yolcuların kemerinin bağlı olmamasından kaynaklı olduğunu belirtiyor.
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Son dönemlerde uçak yolculuklarında, hava akımı değişikliklerinin yarattığı türbülanslarda büyük artış yaşanması korku yarattı.
Son olarak Singapur Havalyolları'na ait bir uçakta yaşanan türbülansta bir yolcu hayatını kaybetti, bugün ise Türk hava sahası üzerinde Katar yolcu uçağında meydana gelen türbülansta toplam 12 kişi yaralandı.
Birgün yazarı Çağrı Mert Bakırcı, büyük artış yaşanan türbülans vakalarının iklim değişikliği nedeniyle karbondioksit seviyelerindeki artış nedeniyle oluştuğunu yazdı.
Mert Bakırcı önümüzdeki dönemde yaşanan bu olayların iki veya üç katına çıkabileceğinin öngörüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 👇
"Peki korkmalı mıyız? Modern uçaklar yapısal hasar olmaksızın şiddetli türbülansa dayanacak şekilde tasarlanmış olsa da, yolcular için birincil risk, ani sarsıntılar sırasında kemer takmıyor olmaktan kaynaklanıyor."
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