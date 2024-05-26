Uçuş Uzmanları Uyarıyor: Türbülanslar Neden Bu Kadar Arttı?

'Embry-Riddle Aeronautical Üniversitesi’nde havacılık bilimi profesörü olan Bob Thomas ve Reading Üniversitesi’nde atmosfer bilimi profesörü olan Paul Williams ise türbülansın rahatsızlık ve yaralanmalara neden olabileceğini, ancak uçağın yapısal bütünlüğü için bir tehdit oluşturmadığını hatırlatıyor.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇