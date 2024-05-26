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Uçuş Uzmanları Uyarıyor: Türbülanslar Neden Bu Kadar Arttı?

Uçuş Uzmanları Uyarıyor: Türbülanslar Neden Bu Kadar Arttı?

Türbülans
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 19:15

Uçak yolculuklarında, hava akımı değişikliklerinin yarattığı türbülanslarda yaşanan patlama ve neden olduğu ölümler büyük bir korku yaratmaya başladı. 

Uçuş uzmanlarına göre, büyük artış yaşanan türbülans vakaları, iklim değişikliği nedeniyle karbondioksit seviyelerindeki artıştan kaynaklanıyor. 

Uçak gövdelerinin türbülanslara karşı oldukça dayanaklı olduğunu belirten uzmanlar, yaşanan kazalarda en büyük sıkıntının ise yolcuların kemerinin bağlı olmamasından kaynaklı olduğunu belirtiyor. 

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Son dönemlerde uçak yolculuklarında, hava akımı değişikliklerinin yarattığı türbülanslarda büyük artış yaşanması korku yarattı.

Son dönemlerde uçak yolculuklarında, hava akımı değişikliklerinin yarattığı türbülanslarda büyük artış yaşanması korku yarattı.

Son olarak Singapur Havalyolları'na ait bir uçakta yaşanan türbülansta bir yolcu hayatını kaybetti, bugün ise Türk hava sahası üzerinde Katar yolcu uçağında meydana gelen türbülansta toplam 12 kişi yaralandı.

Son olarak Singapur Havalyolları'na ait bir uçakta yaşanan türbülansta bir yolcu hayatını kaybetti, bugün ise Türk hava sahası üzerinde Katar yolcu uçağında meydana gelen türbülansta toplam 12 kişi yaralandı.

Birgün yazarı Çağrı Mert Bakırcı, büyük artış yaşanan türbülans vakalarının iklim değişikliği nedeniyle karbondioksit seviyelerindeki artış nedeniyle oluştuğunu yazdı.

Birgün yazarı Çağrı Mert Bakırcı, büyük artış yaşanan türbülans vakalarının iklim değişikliği nedeniyle karbondioksit seviyelerindeki artış nedeniyle oluştuğunu yazdı.

Mert Bakırcı, önceden öngörülemeyen bu türbülans türünün genelde yolcuların kemer takmadığı sıralarda gerçekleşmesinin ise ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Kaynak

Mert Bakırcı önümüzdeki dönemde yaşanan bu olayların iki veya üç katına çıkabileceğinin öngörüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 👇

Mert Bakırcı önümüzdeki dönemde yaşanan bu olayların iki veya üç katına çıkabileceğinin öngörüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 👇

'Reading Üniversitesi’nde doktora araştırmacısı olan Mark Prosser, jet akımının istikrarsızlığının, yüksek irtifalardaki rüzgâr hızlarını artıran küresel ısınma ile daha da kötüleştiğini açıklıyor. 

İklim değişmeye devam ettikçe bu istikrarsızlığın daha da kötüleşmesi bekleniyor. 

Geophysical Research Letters’da yayınlanan 2023 tarihli bir çalışma, 1979’dan 2020’ye kadar Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetli açık hava türbülansının %50’den fazla arttığını ortaya koyuyor.'

"Peki korkmalı mıyız? Modern uçaklar yapısal hasar olmaksızın şiddetli türbülansa dayanacak şekilde tasarlanmış olsa da, yolcular için birincil risk, ani sarsıntılar sırasında kemer takmıyor olmaktan kaynaklanıyor."

"Peki korkmalı mıyız? Modern uçaklar yapısal hasar olmaksızın şiddetli türbülansa dayanacak şekilde tasarlanmış olsa da, yolcular için birincil risk, ani sarsıntılar sırasında kemer takmıyor olmaktan kaynaklanıyor."

'Embry-Riddle Aeronautical Üniversitesi’nde havacılık bilimi profesörü olan Bob Thomas ve Reading Üniversitesi’nde atmosfer bilimi profesörü olan Paul Williams ise türbülansın rahatsızlık ve yaralanmalara neden olabileceğini, ancak uçağın yapısal bütünlüğü için bir tehdit oluşturmadığını hatırlatıyor.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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