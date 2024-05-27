Herkes Ters Köşe Oldu: Süleyman Soylu'nun Sokak Köpekleri Haberi İroni Çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti yönetimi, 30 gün içinde sahiplenilmeyen başıboş sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili bir yasa teklifi hazırlamaya başlamıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun köpeklerin 'uyutulmasına' karşı olduğu yönünde bir açıklama yaptığı sanıldı ancak işin rengi farklı çıktı.