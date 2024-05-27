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Herkes Ters Köşe Oldu: Süleyman Soylu'nun Sokak Köpekleri Haberi İroni Çıktı!

Herkes Ters Köşe Oldu: Süleyman Soylu'nun Sokak Köpekleri Haberi İroni Çıktı!

Süleyman Soylu sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 12:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti yönetimi, 30 gün içinde sahiplenilmeyen başıboş sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili bir yasa teklifi hazırlamaya başlamıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun köpeklerin 'uyutulmasına' karşı olduğu yönünde bir açıklama yaptığı sanıldı ancak işin rengi farklı çıktı. 

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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.

Hayvanseverlerin karşı çıktığı uygulama ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak topa eski İçişleri Balanı Süleyman Soylu girdiği ve uyutulma seçeneğine karşı olduğu haberi yayıldı.

Hayvanseverlerin karşı çıktığı uygulama ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak topa eski İçişleri Balanı Süleyman Soylu girdiği ve uyutulma seçeneğine karşı olduğu haberi yayıldı.

Haberde Süleyman Soylu'nun "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" dediği aktarıldı.

Haberde Süleyman Soylu'nun "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" dediği aktarıldı.

Ancak açıklamanın Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir ironi paylaşımı olduğu ortaya çıktı.

Ancak açıklamanın Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir ironi paylaşımı olduğu ortaya çıktı.

Bazı siteler haberi ilk giren Oda TV’yi kaynak gösterdi.

Söz konusu kurgu açıklama BirGün, Gazete Duvar, Oda TV, Gerçek Gündem, Yeni Akit, Kısa Dalga, Veryansın TV, Yeniçağ, Dokuz8haber gibi haber siteleri ve gazeteler tarafından haberleştirildi.

T24 ve Gazete Pencere açıklamayı haberleştirdi fakat daha sonra geri çekti.

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