Herkes Ters Köşe Oldu: Süleyman Soylu'nun Sokak Köpekleri Haberi İroni Çıktı!
Herkes Ters Köşe Oldu: Süleyman Soylu'nun Sokak Köpekleri Haberi İroni Çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti yönetimi, 30 gün içinde sahiplenilmeyen başıboş sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili bir yasa teklifi hazırlamaya başlamıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun köpeklerin 'uyutulmasına' karşı olduğu yönünde bir açıklama yaptığı sanıldı ancak işin rengi farklı çıktı.
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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.
Hayvanseverlerin karşı çıktığı uygulama ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak topa eski İçişleri Balanı Süleyman Soylu girdiği ve uyutulma seçeneğine karşı olduğu haberi yayıldı.
Haberde Süleyman Soylu'nun "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" dediği aktarıldı.
Ancak açıklamanın Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir ironi paylaşımı olduğu ortaya çıktı.
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