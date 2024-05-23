Toplu Öldürme Tasarısı Büyük Tepki Çekmişti: CHP'den Sokak Köpekleri İçin Fon Önerisi

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

'Türkiye’de bu sorun iki başlıdır. Bir yanda okula giden çocuklar, sabah erken vakitte ibadete giden yaşlılar, aracı olmayan, toplu taşımaya erken vakitte ulaşmaya çalışan belli bir gelirden yoksun yoksullar açısından bir güvenlik sorunudur.

Bu sorun görülmezse ve meseleye bu sorun görülmeden bakılırsa çözüm olmaz.

Diğer yandan da bu hayvanların yaşam hakkı vardır. Hayvan hakları vardır. Hayvanseverlerin hassasiyeti vardır.

O yüzden kurulacak böyle bir fona çok ciddi bağışların, katkıların yapılabileceği, bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağı da aşikardır.'