Toplu Öldürme Tasarısı Büyük Tepki Çekmişti: CHP'den Sokak Köpekleri İçin Fon Önerisi
Toplu Öldürme Tasarısı Büyük Tepki Çekmişti: CHP'den Sokak Köpekleri İçin Fon Önerisi
AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik öldürme teklifine CHP'den itiraz geldi.
CHP lideri Özgür Özel, sayıları giderek artan sokak köpeklerine ve saldırılara muhakkak bir çözüm bulunması gerektiğini ancak toplu öldürme yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Özel'in önerisi ise bir fon kurulması.
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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.
Hayvanların toplu şekilde öldürülmesine karşı çıkan hayvanseverler ise duruma tepki gösteriyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu bugün sokak köpeklerinin itlafıyla ilgili bugün muhalefet partilerinin kapılarını çalacaklarını söylemişti.
Sokak köpeklerinin itlaf edilmesini isteyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den de beklenen açıklama geldi.
Özgür Özel, sayıları giderek artan sokak köpeklerine ve saldırılara muhakkak bir çözüm bulunması gerektiğini ancak toplu öldürme yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Özel'in önerisi ise bir fon kurulması.
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eğer benden para alınmayacaksa bence gayet uygun ama uyarayım bu hükümet fonda para falan bırakmaz. bunlar deprem vergilerini yemiş adamlar. acırlar mı?
Çizgi filmlerde olur ya hani, koyunlara bakarken ağzının suyu akan çakal bir yandan da elini ovuşturur. AKP'nin fondaki paraya bakış açısı aynen böyle. Balığ... Devamını Gör
Zamanında gerekli bütçe ayrılsa,sokak hayvanları sistematik kısırlaştırılsa,barınaklar yenilenip kapasiteleri arttırılsaydı hiç böyle zarar ziyan işlere gere... Devamını Gör