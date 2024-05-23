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Toplu Öldürme Tasarısı Büyük Tepki Çekmişti: CHP'den Sokak Köpekleri İçin Fon Önerisi

Toplu Öldürme Tasarısı Büyük Tepki Çekmişti: CHP'den Sokak Köpekleri İçin Fon Önerisi

CHP sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 20:06

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik öldürme teklifine CHP'den itiraz geldi. 

CHP lideri Özgür Özel, sayıları giderek artan sokak köpeklerine ve saldırılara muhakkak bir çözüm bulunması gerektiğini ancak toplu öldürme yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Özel'in önerisi ise bir fon kurulması.

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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.

Hayvanların toplu şekilde öldürülmesine karşı çıkan hayvanseverler ise duruma tepki gösteriyor.

Hayvanların toplu şekilde öldürülmesine karşı çıkan hayvanseverler ise duruma tepki gösteriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu bugün sokak köpeklerinin itlafıyla ilgili bugün muhalefet partilerinin kapılarını çalacaklarını söylemişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu bugün sokak köpeklerinin itlafıyla ilgili bugün muhalefet partilerinin kapılarını çalacaklarını söylemişti.

Sokak köpeklerinin itlaf edilmesini isteyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den de beklenen açıklama geldi.

Sokak köpeklerinin itlaf edilmesini isteyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den de beklenen açıklama geldi.

Özgür Özel, sayıları giderek artan sokak köpeklerine ve saldırılara muhakkak bir çözüm bulunması gerektiğini ancak toplu öldürme yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Özel'in önerisi ise bir fon kurulması.

Özgür Özel, sayıları giderek artan sokak köpeklerine ve saldırılara muhakkak bir çözüm bulunması gerektiğini ancak toplu öldürme yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Özel'in önerisi ise bir fon kurulması.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

'Türkiye’de bu sorun iki başlıdır. Bir yanda okula giden çocuklar, sabah erken vakitte ibadete giden yaşlılar, aracı olmayan, toplu taşımaya erken vakitte ulaşmaya çalışan belli bir gelirden yoksun yoksullar açısından bir güvenlik sorunudur. 

Bu sorun görülmezse ve meseleye bu sorun görülmeden bakılırsa çözüm olmaz. 

Diğer yandan da bu hayvanların yaşam hakkı vardır. Hayvan hakları vardır. Hayvanseverlerin hassasiyeti vardır.

 O yüzden kurulacak böyle bir fona çok ciddi bağışların, katkıların yapılabileceği, bu konuda hiçbir sıkıntının olmayacağı da aşikardır.'

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ahmetpamukupaagl

eğer benden para alınmayacaksa bence gayet uygun ama uyarayım bu hükümet fonda para falan bırakmaz. bunlar deprem vergilerini yemiş adamlar. acırlar mı?

Bozkurt

Çizgi filmlerde olur ya hani, koyunlara bakarken ağzının suyu akan çakal bir yandan da elini ovuşturur. AKP'nin fondaki paraya bakış açısı aynen böyle. Balığ... Devamını Gör

Hasan Tahsin

Zamanında gerekli bütçe ayrılsa,sokak hayvanları sistematik kısırlaştırılsa,barınaklar yenilenip kapasiteleri arttırılsaydı hiç böyle zarar ziyan işlere gere... Devamını Gör