Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Köpek İtlafına Dini Onay: "İnsan Bu Hakka Sahip"

Eski Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, çok tartışılan sokak köpeklerinin öldürülmesine yönelik tasarı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Boynukalın, 'İnsan Allah’ın izin verdiği ölçüde bütün hayvanlardan faydalanma ve zararlı olanı itlaf etme hakkına sahiptir' ifadelerini kullandı.