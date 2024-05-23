Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Köpek İtlafına Dini Onay: "İnsan Bu Hakka Sahip"
Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Köpek İtlafına Dini Onay: "İnsan Bu Hakka Sahip"
Eski Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, çok tartışılan sokak köpeklerinin öldürülmesine yönelik tasarı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Boynukalın, 'İnsan Allah’ın izin verdiği ölçüde bütün hayvanlardan faydalanma ve zararlı olanı itlaf etme hakkına sahiptir' ifadelerini kullandı.
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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.
Sokak köpeklerinin katliama tabi tutulacağı fikrini savunan binlerce hayvansever duruma tepki gösterirken, eski Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da tartışmalara karşıt görüşlü bir paylaşımla dahil oldu.
Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah bu dünyadaki her şeyi insanın hizmetine vermiştir. İnsan Allah’ın izin verdiği ölçüde bütün hayvanlardan faydalanma ve zararlı olanı itlaf etme hakkına sahiptir. İnsanların büyük çoğunluğu da aynı görüştedir." ifadelerini kullandı.
Boynukalın'ın paylaşımının tamamı 👇
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