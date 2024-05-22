AK Parti'den 'Sokak Köpeği' Teklifiyle İlgili İlk Açıklama: 'Bu Yönde Talepler Var'
AK Parti'den 'Sokak Köpeği' Teklifiyle İlgili İlk Açıklama: 'Bu Yönde Talepler Var'
Sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Adı üstünde taslak. Bununla ilgili toplumda çeşitli talepler var. Üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Çalışmamız tamamlanmadı.' dedi.
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Sokak köpeklerinin barınağa alındıktan 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda uyutulmasını içeren yasa tasarısı hayvan severlerin tepkisini çekerken, AK Parti kanadından konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tasarının henüz taslak halinde olduğunu söyledi.
Tasarının oluşturulma sürecinde toplumsal taleplerin etkili olduğunu söyleyen Çelik, 'Üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Çalışmamız tamamlanmadı.' ifadelerini kullandı.
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