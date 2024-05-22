AK Parti'den 'Sokak Köpeği' Teklifiyle İlgili İlk Açıklama: 'Bu Yönde Talepler Var'

Sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Adı üstünde taslak. Bununla ilgili toplumda çeşitli talepler var. Üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Çalışmamız tamamlanmadı.' dedi.