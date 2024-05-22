Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Parti'den 'Sokak Köpeği' Teklifiyle İlgili İlk Açıklama: 'Bu Yönde Talepler Var'

AK Parti'den 'Sokak Köpeği' Teklifiyle İlgili İlk Açıklama: 'Bu Yönde Talepler Var'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 16:42

Sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Adı üstünde taslak. Bununla ilgili toplumda çeşitli talepler var. Üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Çalışmamız tamamlanmadı.' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sokak köpeklerinin barınağa alındıktan 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda uyutulmasını içeren yasa tasarısı hayvan severlerin tepkisini çekerken, AK Parti kanadından konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Sokak köpeklerinin barınağa alındıktan 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda uyutulmasını içeren yasa tasarısı hayvan severlerin tepkisini çekerken, AK Parti kanadından konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tasarının henüz taslak halinde olduğunu söyledi.

AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tasarının henüz taslak halinde olduğunu söyledi.

Tasarının oluşturulma sürecinde toplumsal taleplerin etkili olduğunu söyleyen Çelik, 'Üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Çalışmamız tamamlanmadı.' ifadelerini kullandı.

Tasarının oluşturulma sürecinde toplumsal taleplerin etkili olduğunu söyleyen Çelik, 'Üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Çalışmamız tamamlanmadı.' ifadelerini kullandı.

İlgili haberler👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
104
67
30
19
11
7
4
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın