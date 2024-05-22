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Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Ayhan Bora Kaplan'a: "Asıl Uyuşturucu Baronu Seninle Süleyman Soylu"

Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Ayhan Bora Kaplan'a: "Asıl Uyuşturucu Baronu Seninle Süleyman Soylu"

Süleyman Soylu Ayhan Bora Kaplan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 11:33

Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekilerin dinlendiği mafya lideri Ayhan Bora Kaplan davasında tansiyon yükseldi. 

Mahfuz Tatar'ın kardeşi ile Ayhan Bora Kaplan arasındaki atışma sırasında Tatar'ın ağzından, 'Uyuşturucu işi yapan sen ve Süleyman Soylu’dur' sözleri çıktı. 

Kaplan bu sözlere, 'Edepsizlik yapma. Devlet buyüklerine bir şey şöyleme. Küfür edersen karşılığını alırsın' diye karşılık verdi.  

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Gizli tanıklardan birisinin firar etmesi, diğerinin ifadesini geri çekmesi ve soruşturmayı yapan polis müdürlerinin tutuklanmasıyla iyice karışan Ayhan Bora Kaplan davasında tansiyon giderek yükseliyor.

Gizli tanıklardan birisinin firar etmesi, diğerinin ifadesini geri çekmesi ve soruşturmayı yapan polis müdürlerinin tutuklanmasıyla iyice karışan Ayhan Bora Kaplan davasında tansiyon giderek yükseliyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Sincan Cezaevi'nde devam edildi. Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekiler dünkü duruşmada dinlendi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Sincan Cezaevi'nde devam edildi. Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekiler dünkü duruşmada dinlendi.

Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar'ın söz aldığı sırada ortam gerildi ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik uyuşturucu suçlaması tutanaklara geçti.

Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar'ın söz aldığı sırada ortam gerildi ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik uyuşturucu suçlaması tutanaklara geçti.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre duruşmada Ayhan Bora Kaplan ile İlhan Tatar Arasında şu dialog yaşandı: 

Kaplan: İfadesinde geçenleri nereden duymuş, bu ifadeyi neye dayanarak vermiş?

Tatar: Bu şahıs torbacı.

Kaplan: Torbacı sensin. Düzgün konuş, saygısız. 

.... 

Kaplan: Daha önce niye benden şikayetçi olmamış?… Abin uyuşturucu işi yapıyor mu?

Tatar: Uyuşturucu işi yapan sen ve Süleyman Soylu’dur.

Kaplan: Edepsizlik yapma. Devlet buyüklerine bir şey şöyleme. Küfür edersen karşılığını alırsın. 

Kaynak

Ayhan Bora Kaplan'ın duruşmada mahkeme başkanına "Efendim Bir Tanem" şeklinde hitap etmesi de dün sosyal medyanın en öne çıkan olaylarından biri olmuştu. 👇

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