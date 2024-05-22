Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Ayhan Bora Kaplan'a: "Asıl Uyuşturucu Baronu Seninle Süleyman Soylu"
Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Ayhan Bora Kaplan'a: "Asıl Uyuşturucu Baronu Seninle Süleyman Soylu"
Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekilerin dinlendiği mafya lideri Ayhan Bora Kaplan davasında tansiyon yükseldi.
Mahfuz Tatar'ın kardeşi ile Ayhan Bora Kaplan arasındaki atışma sırasında Tatar'ın ağzından, 'Uyuşturucu işi yapan sen ve Süleyman Soylu’dur' sözleri çıktı.
Kaplan bu sözlere, 'Edepsizlik yapma. Devlet buyüklerine bir şey şöyleme. Küfür edersen karşılığını alırsın' diye karşılık verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gizli tanıklardan birisinin firar etmesi, diğerinin ifadesini geri çekmesi ve soruşturmayı yapan polis müdürlerinin tutuklanmasıyla iyice karışan Ayhan Bora Kaplan davasında tansiyon giderek yükseliyor.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Sincan Cezaevi'nde devam edildi. Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekiler dünkü duruşmada dinlendi.
Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar'ın söz aldığı sırada ortam gerildi ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik uyuşturucu suçlaması tutanaklara geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın