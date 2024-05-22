Mahfuz Tatar'ın Kardeşinden Ayhan Bora Kaplan'a: "Asıl Uyuşturucu Baronu Seninle Süleyman Soylu"

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre duruşmada Ayhan Bora Kaplan ile İlhan Tatar Arasında şu dialog yaşandı:

Kaplan: İfadesinde geçenleri nereden duymuş, bu ifadeyi neye dayanarak vermiş?

Tatar: Bu şahıs torbacı.

Kaplan: Torbacı sensin. Düzgün konuş, saygısız.

....

Kaplan: Daha önce niye benden şikayetçi olmamış?… Abin uyuşturucu işi yapıyor mu?

Tatar: Uyuşturucu işi yapan sen ve Süleyman Soylu’dur.

Kaplan: Edepsizlik yapma. Devlet buyüklerine bir şey şöyleme. Küfür edersen karşılığını alırsın.

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