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Ankara Emniyeti'nde 'Kaplan' Depremi: 3 Üst Düzey Görevden Uzaklaştırma

Ankara Emniyeti'nde 'Kaplan' Depremi: 3 Üst Düzey Görevden Uzaklaştırma

Emniyet Genel Müdürlüğü Ayhan Bora Kaplan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 17:46 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 18:06

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Ankara Emniyeti'nde 4 polis hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiası vardı. Konu bir anda sosyal medyada gündem olmuştu.

Ankara Emniyeti'nde 4 polis hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiası vardı. Konu bir anda sosyal medyada gündem olmuştu.

İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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