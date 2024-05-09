Ankara Emniyeti'nde 'Kaplan' Depremi: 3 Üst Düzey Görevden Uzaklaştırma
Ankara Emniyeti'nde 'Kaplan' Depremi: 3 Üst Düzey Görevden Uzaklaştırma
İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
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Ankara Emniyeti'nde 4 polis hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiası vardı. Konu bir anda sosyal medyada gündem olmuştu.
İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
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