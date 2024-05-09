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Yılmaz Özdil Programında Açıkladı: Özgür Özel'in Seçim Sonrası Aradığı İlk Gazeteci Kim?

Yılmaz Özdil Programında Açıkladı: Özgür Özel'in Seçim Sonrası Aradığı İlk Gazeteci Kim?

Özgür Özel Yılmaz Özdil Buket Aydın
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 15:21

Gazeteci Yılmaz Özil, iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile görüşen CHP Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özdil, Özel'in genel başkan seçilir seçilmez ilk aradığı gazetecinin Buket Aydın olduğunu iddia etti.

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Bir süredir iktidara yakın gazetecilerle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi tartışmalara konu oluyordu.

Bir süredir iktidara yakın gazetecilerle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi tartışmalara konu oluyordu.

Fotoğraf: Taha Karagöz-Özgür Özel (Twitter)

Gazeteci Yılmaz Özdil, bugün yayınlanan programında bu görüşmeleri eleştirerek Özgür Özel'in seçimler sonrası görüştüğü ilk gazeteci açıkladı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, bugün yayınlanan programında bu görüşmeleri eleştirerek Özgür Özel'in seçimler sonrası görüştüğü ilk gazeteci açıkladı.

Yılmaz Özdil, seçim sonuçları sonrası Özel'in ilk görüşmeyi yine iktidara yakın bir isim olan Buket Aydın'la yaptığını öne sürdü ve Aydın'ın bu bilgiyi teyit ettiğini dile getirdi.

Yılmaz Özdil, seçim sonuçları sonrası Özel'in ilk görüşmeyi yine iktidara yakın bir isim olan Buket Aydın'la yaptığını öne sürdü ve Aydın'ın bu bilgiyi teyit ettiğini dile getirdi.

Özdil ayrıca Buket Aydın ve Özgür Özel'in geçmişten beri devam eden bir diyalog içinde olduklarını savundu.

Özdil ayrıca Buket Aydın ve Özgür Özel'in geçmişten beri devam eden bir diyalog içinde olduklarını savundu.

Yılmaz Özdil'in açıklamaları 👇

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