Yılmaz Özdil Programında Açıkladı: Özgür Özel'in Seçim Sonrası Aradığı İlk Gazeteci Kim?

Gazeteci Yılmaz Özil, iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile görüşen CHP Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özdil, Özel'in genel başkan seçilir seçilmez ilk aradığı gazetecinin Buket Aydın olduğunu iddia etti.