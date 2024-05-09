CHP Lideri Özgür Özel'den Partiye 'Eşe-Dosta Atama' Çıkışı: "Hata Yapma Lüksümüz Yok"

'Hata yapma lüksümüz yok.

Onlar gri bir kağıt gibi onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz bembeyaz bir kağıt gibi, üzerine kurşun kalemi kondursak kir gösteriyor.

Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağıyiz, hata yapma lüksümüz yok, dikkat edeceğiz.'

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