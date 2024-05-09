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CHP Lideri Özgür Özel'den Partiye 'Eşe-Dosta Atama' Çıkışı: "Hata Yapma Lüksümüz Yok"

CHP Lideri Özgür Özel'den Partiye 'Eşe-Dosta Atama' Çıkışı: "Hata Yapma Lüksümüz Yok"

Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 12:40

CHP Lideri Özgür Özel, CHP'li belediyelerden basına yansıyan 'eşe-dosta atama' haberlerine sert çıktı. Partili belediye başkanlarını uyaran Özel, 'Biz tertemiz bir partiyiz, hata yapma lüksümüz yok' ifadelerini kullandı. 

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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan CHP'de son dönemde belediye yetkilerinin basına yansıyan nepotist bazı atamaları gündem olmuştu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan CHP'de son dönemde belediye yetkilerinin basına yansıyan nepotist bazı atamaları gündem olmuştu.

Özellikle iktidara yakın medyada yer alan haberler sonrası CHP'nin en üst makamından da ilk ciddi tepki geldi.

Özellikle iktidara yakın medyada yer alan haberler sonrası CHP'nin en üst makamından da ilk ciddi tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada eşe-dosta yapılan atamalar hakkında sert sözler kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada eşe-dosta yapılan atamalar hakkında sert sözler kullandı.

"CHP’li belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir" diye uyaran Özel şöyle devam etti: 👇

"CHP’li belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir" diye uyaran Özel şöyle devam etti: 👇

'Hata yapma lüksümüz yok. 

Onlar gri bir kağıt gibi onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz bembeyaz bir kağıt gibi, üzerine kurşun kalemi kondursak kir gösteriyor.

Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, biz başaracağıyiz, hata yapma lüksümüz yok, dikkat edeceğiz.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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