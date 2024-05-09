CHP Lideri Özgür Özel'den Partiye 'Eşe-Dosta Atama' Çıkışı: "Hata Yapma Lüksümüz Yok"
CHP Lideri Özgür Özel'den Partiye 'Eşe-Dosta Atama' Çıkışı: "Hata Yapma Lüksümüz Yok"
CHP Lideri Özgür Özel, CHP'li belediyelerden basına yansıyan 'eşe-dosta atama' haberlerine sert çıktı. Partili belediye başkanlarını uyaran Özel, 'Biz tertemiz bir partiyiz, hata yapma lüksümüz yok' ifadelerini kullandı.
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıkan CHP'de son dönemde belediye yetkilerinin basına yansıyan nepotist bazı atamaları gündem olmuştu.
Özellikle iktidara yakın medyada yer alan haberler sonrası CHP'nin en üst makamından da ilk ciddi tepki geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada eşe-dosta yapılan atamalar hakkında sert sözler kullandı.
"CHP’li belediyeler bizlerin çocuklarının torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli diye bakacağımız yerler değildir" diye uyaran Özel şöyle devam etti: 👇
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