TBP Başkanı Özgür Aybaş Duyurdu: Bira Fiyatlarına Dev Zam!
TBP Başkanı Özgür Aybaş Duyurdu: Bira Fiyatlarına Dev Zam!
Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, biraya 15-20 TL zam geleceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yerel seçimlerin ardından rakı gruplarına gelen peş peşe zamlar sonrası biraya da oldukça yüklü bir zam bekleniyor.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına gelecek zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Aybaş paylaşımında "Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız, zamdan sonra bu tarz reflekslere hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan zam dalgasından sigara fiyatları da etkilenmiş ve TT, BAT ve JTI sigara gruplarına peş peşe zam yapılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın