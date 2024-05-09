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TBP Başkanı Özgür Aybaş Duyurdu: Bira Fiyatlarına Dev Zam!

TBP Başkanı Özgür Aybaş Duyurdu: Bira Fiyatlarına Dev Zam!

Zam bira özgür aybaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 13:16

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, biraya 15-20 TL zam geleceğini açıkladı. 

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Yerel seçimlerin ardından rakı gruplarına gelen peş peşe zamlar sonrası biraya da oldukça yüklü bir zam bekleniyor.

Yerel seçimlerin ardından rakı gruplarına gelen peş peşe zamlar sonrası biraya da oldukça yüklü bir zam bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına gelecek zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına gelecek zammı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aybaş paylaşımında "Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız, zamdan sonra bu tarz reflekslere hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Aybaş paylaşımında "Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız, zamdan sonra bu tarz reflekslere hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.
twitter.com

Öte yandan zam dalgasından sigara fiyatları da etkilenmiş ve TT, BAT ve JTI sigara gruplarına peş peşe zam yapılmıştı.

Öte yandan zam dalgasından sigara fiyatları da etkilenmiş ve TT, BAT ve JTI sigara gruplarına peş peşe zam yapılmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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