Bloomberg Duyurdu: Türkiye'de Gelire Göre Doğal Gaz Faturası Dönemi Geliyor!
Bloomberg Duyurdu: Türkiye'de Gelire Göre Doğal Gaz Faturası Dönemi Geliyor!
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ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'ten Türkiye'deki doğal gaz faturalarına ilişkin çok dikkat çeken bir haber servis edildi.
Bloomberg'in üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre hükümet, farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor.
Yetkiliye göre hükümet bu sistemle düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçlıyor. Sistemde gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği belirtiliyor.
Hükümet geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti.
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Şimdi bir de trolleri besleriz 4-5 sene . kimlerin az ödeyeceği hatta ödemeyeceği ,kime kazık sokulacağı belli değil mi sanki ??
Yani geliri az olanlara fazla fatura, çok olanlara az fatura gelecek.
Bizim millet gelirini hemen Askeri ücret göstermeye başlar..
gelirini düşük gösterebilcek kesim maaşlı çalışan değil de işverenlerdir özellikle büyükbaş olanlar vergilerden muaf tutulanlar vah ki ne vah bu millete.