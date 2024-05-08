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Bloomberg Duyurdu: Türkiye'de Gelire Göre Doğal Gaz Faturası Dönemi Geliyor!

Bloomberg Duyurdu: Türkiye'de Gelire Göre Doğal Gaz Faturası Dönemi Geliyor!

doğal gaz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 15:43 Son Güncelleme: 08.05.2024 - 15:44

25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs itibarıyla sona ermişti. Hükümetin ise farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. 

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ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'ten Türkiye'deki doğal gaz faturalarına ilişkin çok dikkat çeken bir haber servis edildi.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'ten Türkiye'deki doğal gaz faturalarına ilişkin çok dikkat çeken bir haber servis edildi.

Bloomberg'in üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre hükümet, farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'in üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre hükümet, farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor.

Kaynak

Yetkiliye göre hükümet bu sistemle düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçlıyor. Sistemde gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği belirtiliyor.

Yetkiliye göre hükümet bu sistemle düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçlıyor. Sistemde gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği belirtiliyor.

Hükümet geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti.

Hükümet geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti.

Uygulama 1 Mayıs itibarıyla bitti ve enflasyona etkisi 0,7 puan olarak hesaplanıyor. 

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heisenberg

Şimdi bir de trolleri besleriz 4-5 sene . kimlerin az ödeyeceği hatta ödemeyeceği ,kime kazık sokulacağı belli değil mi sanki ??

Öykü Özmeriç

Yani geliri az olanlara fazla fatura, çok olanlara az fatura gelecek.

İzzet Erğun

Bizim millet gelirini hemen Askeri ücret göstermeye başlar..

mary jane

gelirini düşük gösterebilcek kesim maaşlı çalışan değil de işverenlerdir özellikle büyükbaş olanlar vergilerden muaf tutulanlar vah ki ne vah bu millete.