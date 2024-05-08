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Ünlü Şarkıcı Kalben Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı!

Ünlü Şarkıcı Kalben Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 13:02 Son Güncelleme: 08.05.2024 - 13:08

Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. 

Operasyonun sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapıldığı belirtiliyor. 

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Kalben Sağdıç da bulunuyor.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Kalben Sağdıç da bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in aktardığına göre, operasyon sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapıldı.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in aktardığına göre, operasyon sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapıldı.

Kalben, operasyon sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 

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