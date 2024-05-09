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Hastanelerde Yeni Randevu Sistemi Pazartesi Başlıyor: Onay Zorunlu Oldu!

Hastanelerde Yeni Randevu Sistemi Pazartesi Başlıyor: Onay Zorunlu Oldu!

Hastane Randevu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 13:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu döneminin pazartesi günü itibarıyla başlayacağını açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün (9 Mayıs) basın toplantısı düzenleyerek yeni randevu sistemini tanıttı ve pazartesi gününde itibaren hayata geçeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün (9 Mayıs) basın toplantısı düzenleyerek yeni randevu sistemini tanıttı ve pazartesi gününde itibaren hayata geçeceğini duyurdu.

Fahrettin Koca şunları söyledi: "Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek."

Fahrettin Koca şunları söyledi: "Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek."

Koca gelinmeyen randevuların böylece önüne geçeceklerini belirterek şöyle devam etti: "Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz."

Koca gelinmeyen randevuların böylece önüne geçeceklerini belirterek şöyle devam etti: "Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz."

Yeni randevu sistemi sizce hastanelerdeki yoğunluğa çözüm olabilecek mi? Hadi buyrun yorumlara 👇

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