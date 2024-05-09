Hastanelerde Yeni Randevu Sistemi Pazartesi Başlıyor: Onay Zorunlu Oldu!
Hastanelerde Yeni Randevu Sistemi Pazartesi Başlıyor: Onay Zorunlu Oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu döneminin pazartesi günü itibarıyla başlayacağını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün (9 Mayıs) basın toplantısı düzenleyerek yeni randevu sistemini tanıttı ve pazartesi gününde itibaren hayata geçeceğini duyurdu.
Fahrettin Koca şunları söyledi: "Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek."
Koca gelinmeyen randevuların böylece önüne geçeceklerini belirterek şöyle devam etti: "Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz."
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