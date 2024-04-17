Hastaneden Randevu Alma Sistemi Değişiyor: Artık Onay Zorunlu Olacak
Hastaneden Randevu Alma Sistemi Değişiyor: Artık Onay Zorunlu Olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki randevu sorununu çözmek adına yeni bir sistemin devreye alınacağını duyurdu. Buna göre, hastanın son dakika randevu iptalinin önüne geçmek için bir gün önceden randevusuna kesin olarak gideceğini onaylaması gerekiyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gazetecilere hastane randevu sisteminde alınacak tedbirlere dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Daha önce randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edebilmesi mümkündü. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor."
"Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için “randevuma geleceğim” onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59’a kadar vermesi gerekecek."
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