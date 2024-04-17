Hastaneden Randevu Alma Sistemi Değişiyor: Artık Onay Zorunlu Olacak

'Mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var.

Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite.

Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor.

Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz.'