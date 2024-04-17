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Hastaneden Randevu Alma Sistemi Değişiyor: Artık Onay Zorunlu Olacak

Hastaneden Randevu Alma Sistemi Değişiyor: Artık Onay Zorunlu Olacak

Fahrettin Koca Hastane Randevu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 14:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki randevu sorununu çözmek adına yeni bir sistemin devreye alınacağını duyurdu. Buna göre, hastanın son dakika randevu iptalinin önüne geçmek için bir gün önceden randevusuna kesin olarak gideceğini onaylaması gerekiyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gazetecilere hastane randevu sisteminde alınacak tedbirlere dair açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gazetecilere hastane randevu sisteminde alınacak tedbirlere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var.

 Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. 

Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. 

Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz.'

"Daha önce randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edebilmesi mümkündü. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor."

"Daha önce randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edebilmesi mümkündü. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor."

"Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için “randevuma geleceğim” onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59’a kadar vermesi gerekecek."

"Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için “randevuma geleceğim” onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59’a kadar vermesi gerekecek."

'Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. 

Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz.' 

Peki sizce yeni sistem randevu bulamama sorununa bir çözüm olur mu? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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