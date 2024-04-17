AB'den Türk Gençlerine Ücretsiz Avrupa Turu: Başvuru Şartları Neler?
AB'den Türk Gençlerine Ücretsiz Avrupa Turu: Başvuru Şartları Neler?
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, “DiscoverEU” programı kapsamında, Türklerin de bulunduğu 35 bin genç için trenle ücretsiz Avrupa turu düzenliyor. Programa başvurular başladı.
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Seçimdir, ekonomik krizdir çok yoruldunuz biliyoruz. Gençler sizler için müjdeli bir haberimiz var. Avrupa Birliği Türk gençlerinin de aralarında bulunduğu 35 bin kişiye ücretsiz Avrupa turu imkanı sağlıyor.
Başvuru sonucu tura katılma hakkı elde eden gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında, 30 gün boyunca trenle Avrupa’nın birçok kentini bedava gezebilecek.
Ücretsiz Avrupa turu için başvurular dün başladı. Başvuru süresi, 30 Nisan Salı günü TSİ 13.00’te bitiyor. Ancak bu kısım gençlerin bir kısmını biraz üzebelir; tur için, 1 Temmuz 2005-30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmak gerekli.
Ücretsiz Avrupa turuna başvurular, “Avrupa Gençlik Portalı” (European Youth Portal) üzerinden yapılıyor. AB ile ilgili toplam altı sorunun bulunduğu bir testi yanıtlayan gençler, başvuru hakkı kazanıyor.
Tura katılma hakkı elde eden gençler, AB ülkelerinin tümü de dahil, istedikleri rotayı belirleyebilecek.
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