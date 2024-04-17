AB'den Türk Gençlerine Ücretsiz Avrupa Turu: Başvuru Şartları Neler?

Ücretsiz tur, mimarlık, müzik, güzel sanatlar, tiyatro, moda ve tasarım gibi çeşitli kültürel noktaları birleştiren DiscoverEu Kültür Rotası ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Avrupa Kültür Başkentlerini de kapsıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇