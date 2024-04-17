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AB'den Türk Gençlerine Ücretsiz Avrupa Turu: Başvuru Şartları Neler?

AB'den Türk Gençlerine Ücretsiz Avrupa Turu: Başvuru Şartları Neler?

Ücretsiz Avrupa Turu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 10:10

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, “DiscoverEU” programı kapsamında, Türklerin de bulunduğu 35 bin genç için trenle ücretsiz Avrupa turu düzenliyor. Programa başvurular başladı. 

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Seçimdir, ekonomik krizdir çok yoruldunuz biliyoruz. Gençler sizler için müjdeli bir haberimiz var. Avrupa Birliği Türk gençlerinin de aralarında bulunduğu 35 bin kişiye ücretsiz Avrupa turu imkanı sağlıyor.

Seçimdir, ekonomik krizdir çok yoruldunuz biliyoruz. Gençler sizler için müjdeli bir haberimiz var. Avrupa Birliği Türk gençlerinin de aralarında bulunduğu 35 bin kişiye ücretsiz Avrupa turu imkanı sağlıyor.

Başvuru sonucu tura katılma hakkı elde eden gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında, 30 gün boyunca trenle Avrupa’nın birçok kentini bedava gezebilecek.

Başvuru sonucu tura katılma hakkı elde eden gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında, 30 gün boyunca trenle Avrupa’nın birçok kentini bedava gezebilecek.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, gençlere gittikleri ülkelerde toplu taşıma, kültürel etkinlikler, konaklama, yemek, spor ve diğer alanlarda 40 binden fazla indirim olanağı sunan bir de indirim kartı hakkı var.

Ücretsiz Avrupa turu için başvurular dün başladı. Başvuru süresi, 30 Nisan Salı günü TSİ 13.00’te bitiyor. Ancak bu kısım gençlerin bir kısmını biraz üzebelir; tur için, 1 Temmuz 2005-30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmak gerekli.

Ücretsiz Avrupa turu için başvurular dün başladı. Başvuru süresi, 30 Nisan Salı günü TSİ 13.00’te bitiyor. Ancak bu kısım gençlerin bir kısmını biraz üzebelir; tur için, 1 Temmuz 2005-30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmak gerekli.

Ücretsiz Avrupa turuna başvurular, “Avrupa Gençlik Portalı” (European Youth Portal) üzerinden yapılıyor. AB ile ilgili toplam altı sorunun bulunduğu bir testi yanıtlayan gençler, başvuru hakkı kazanıyor.

Ücretsiz Avrupa turuna başvurular, “Avrupa Gençlik Portalı” (European Youth Portal) üzerinden yapılıyor. AB ile ilgili toplam altı sorunun bulunduğu bir testi yanıtlayan gençler, başvuru hakkı kazanıyor.

Gençler, tek başlarına seyahat edebilecekleri gibi, başvuruya uygunluk sağlayan dört arkadaşıyla da programa katılabilecek.

Testi doğru yanıtlayan gençlerden 35 bini trenle ücretsiz Avrupa seyahati kazanacak.

Tura katılma hakkı elde eden gençler, AB ülkelerinin tümü de dahil, istedikleri rotayı belirleyebilecek.

Tura katılma hakkı elde eden gençler, AB ülkelerinin tümü de dahil, istedikleri rotayı belirleyebilecek.

Ücretsiz tur, mimarlık, müzik, güzel sanatlar, tiyatro, moda ve tasarım gibi çeşitli kültürel noktaları birleştiren DiscoverEu Kültür Rotası ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Avrupa Kültür Başkentlerini de kapsıyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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