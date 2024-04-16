Beypazarı, Maden Sularında 'Yüksek Miktarda Bor Var' İddialarıyla İgili Açıklama Yaptı
Beypazarı, Maden Sularında 'Yüksek Miktarda Bor Var' İddialarıyla İgili Açıklama Yaptı
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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun, Beypazarı Maden Suyu içinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bor madeninin insan sağlığı üzerine tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, "Risk gözardı edilemez" ifadeleri yer almıştı.
Beypazarı'ndan konuyla ilgili beklenen yanıt da akşam saatlerinde geldi. Açıklamada, Beypazarı'nın ürünlerindeki bor miktarının uluslararası standartlara uygun olduğu, çıkan haberlerin ise maksatlı ve çarpıtma içerdiği savunuldu.
Beypazarı'nın resmi açıklaması 👇
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