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Beypazarı, Maden Sularında 'Yüksek Miktarda Bor Var' İddialarıyla İgili Açıklama Yaptı

Beypazarı, Maden Sularında 'Yüksek Miktarda Bor Var' İddialarıyla İgili Açıklama Yaptı

Beypazarı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 18:37

Beypazarı, maden sularında yüksek miktarda bor bulunduğu iddialarını yalanladı. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun Beypazarı Maden Suları ile ilgili açıklaması bugünün en öne çıkan haberi olmuştu. 

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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun, Beypazarı Maden Suyu içinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun, Beypazarı Maden Suyu içinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bor madeninin insan sağlığı üzerine tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, "Risk gözardı edilemez" ifadeleri yer almıştı.

Bor madeninin insan sağlığı üzerine tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, "Risk gözardı edilemez" ifadeleri yer almıştı.

Beypazarı'ndan konuyla ilgili beklenen yanıt da akşam saatlerinde geldi. Açıklamada, Beypazarı'nın ürünlerindeki bor miktarının uluslararası standartlara uygun olduğu, çıkan haberlerin ise maksatlı ve çarpıtma içerdiği savunuldu.

Beypazarı'ndan konuyla ilgili beklenen yanıt da akşam saatlerinde geldi. Açıklamada, Beypazarı'nın ürünlerindeki bor miktarının uluslararası standartlara uygun olduğu, çıkan haberlerin ise maksatlı ve çarpıtma içerdiği savunuldu.

Beypazarı'nın resmi açıklaması 👇

Beypazarı'nın resmi açıklaması 👇

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