İsviçre’de Toplatıldı: Beypazarı Soda İçin “Sakın İçmeyin” Uyarısı

Türkiye’de en çok tercih edilen soda markalarından biri olan Beypazarı için İsviçre’den uyarı geldi. İsviçre’deki yetkililere göre, markanın 14.12.2023 üretim tarihli ve 0940.4 parti numaralı ürünlerinin içeriğinde sağlığa zararlı yüksek miktarda bor minerali tespit edildi. Ürün hakkında İsviçre’de toplatılma kararı alındı.