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İsviçre’de Toplatıldı: Beypazarı Soda İçin “Sakın İçmeyin” Uyarısı

İsviçre’de Toplatıldı: Beypazarı Soda İçin “Sakın İçmeyin” Uyarısı

İsviçre
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 10:11

Türkiye’de en çok tercih edilen soda markalarından biri olan Beypazarı için İsviçre’den uyarı geldi. İsviçre’deki yetkililere göre, markanın 14.12.2023 üretim tarihli ve 0940.4 parti numaralı ürünlerinin içeriğinde sağlığa zararlı yüksek miktarda bor minerali tespit edildi. Ürün hakkında İsviçre’de toplatılma kararı alındı.

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Türkiye’de üretilen bazı ürünler, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerindeki mevzuatlara uymadığı için geri gönderildiği oluyordu.

Türkiye’de üretilen bazı ürünler, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerindeki mevzuatlara uymadığı için geri gönderildiği oluyordu.

Son olarak İsviçre Gıda Dairesi, Beypazarı isimli sodalar için uyarı yayınladı ve içilmemesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak İsviçre Gıda Dairesi, Beypazarı isimli sodalar için uyarı yayınladı ve içilmemesi gerektiğini ifade etti.

İsviçre’ye ihraç edilen Beypazarı marka sodada, yüksek miktarda bor mineraline rastlandığı tespit edildi.

İsviçre’ye ihraç edilen Beypazarı marka sodada, yüksek miktarda bor mineraline rastlandığı tespit edildi.

Yayınlanan uyarıda, bor mineralinin insan sağlığına ciddi zararları olduğu ve hamile kadınlarda çocuk gelişimini engellediği uyarısı yapıldı.

Yayınlanan uyarıda, bor mineralinin insan sağlığına ciddi zararları olduğu ve hamile kadınlarda çocuk gelişimini engellediği uyarısı yapıldı.

İsviçre Gıda Dairesi uyarısı sonrasında ürünü ihraç eden firma toplatma kararı aldı.

İsviçre Gıda Dairesi uyarısı sonrasında ürünü ihraç eden firma toplatma kararı aldı.

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