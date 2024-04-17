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'Bombacı Mülayim' Polis Çıktı: Köstebek, Gözaltına Alındı

'Bombacı Mülayim' Polis Çıktı: Köstebek, Gözaltına Alındı

Bombacı Mülayim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 12:58

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait verileri, Twitter üzerinden paylaşan 'BombacıMülayim01' adlı kullanıcı polis çıktı. 

Polis memuru V.K. görev yaptığı Trabzon'da gözaltına alındı.

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Kemal Sunal'ın unutulmaz film karakteri Bombacı Mülayim'i aranızda bilmeyen yoktur. Emniyet içindeki bir köstebeğin 'Bombacı Mülayim' kod adıyla Twitter'dan paylaşımlar yapması ise ortalığı haraketlendirmişti.

Kemal Sunal'ın unutulmaz film karakteri Bombacı Mülayim'i aranızda bilmeyen yoktur. Emniyet içindeki bir köstebeğin 'Bombacı Mülayim' kod adıyla Twitter'dan paylaşımlar yapması ise ortalığı haraketlendirmişti.

Köstebek, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. çıktı. V.K. ikametinde yakalanarak göz altına alındı.

Köstebek, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. çıktı. V.K. ikametinde yakalanarak göz altına alındı.

V.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi. 

Kaynak

Köstebek V.K, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerini paylaşmıştı.

Köstebek V.K, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerini paylaşmıştı.

V.K.'ye Bitlis'te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S. B. ve O.Z. de dün gözaltına alındı.

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