'Bombacı Mülayim' Polis Çıktı: Köstebek, Gözaltına Alındı
'Bombacı Mülayim' Polis Çıktı: Köstebek, Gözaltına Alındı
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Kemal Sunal'ın unutulmaz film karakteri Bombacı Mülayim'i aranızda bilmeyen yoktur. Emniyet içindeki bir köstebeğin 'Bombacı Mülayim' kod adıyla Twitter'dan paylaşımlar yapması ise ortalığı haraketlendirmişti.
Köstebek, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. çıktı. V.K. ikametinde yakalanarak göz altına alındı.
Köstebek V.K, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerini paylaşmıştı.
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