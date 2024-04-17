AK Parti'de 'Istakoz Krizi' Masaya Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şatafat Uyarısı Yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MKYK üyeleri ile bir araya gelecek. Toplantıda AK Partili Şebnem Bursalı'nın yat kulübünden yaptığı ıstakozlu paylaşımın çıkardığı krizin de gündeme gelmesi bekleniyor.