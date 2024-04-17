AK Parti'de 'Istakoz Krizi' Masaya Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şatafat Uyarısı Yapacak!
AK Parti'de 'Istakoz Krizi' Masaya Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şatafat Uyarısı Yapacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MKYK üyeleri ile bir araya gelecek. Toplantıda AK Partili Şebnem Bursalı'nın yat kulübünden yaptığı ıstakozlu paylaşımın çıkardığı krizin de gündeme gelmesi bekleniyor.
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Seçimlerden büyük bir oy kaybı ile çıkan AK Parti'de İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken fotoğraf paylaşması büyük tepkilere neden olmuştu.
AK Parti'deki ıstakoz krizinin bugün yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partililere tepki çeken şatafatlı tatil ve yemek görüntüleri konusunda bazı uyarılar yapacak.
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