Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ayhan Bora Kaplan'dan Mahkeme Başkanına Şoke Eden Yanıt: "Efendim Bir Tanem"

Ayhan Bora Kaplan'dan Mahkeme Başkanına Şoke Eden Yanıt: "Efendim Bir Tanem"

Ayhan Bora Kaplan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 18:27

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın duruşmada mahkeme başkanına 'Efendim bir tanem' diye hitap etmesi ortaya oldukça garip anlar çıkardı. Kaplan daha sonra hakimden özür diledi.  

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10’uncu duruşması Sincan Cezaevi’nde yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10’uncu duruşması Sincan Cezaevi’nde yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan Doğan, Kaplan’ı şikayet ettiği süreçte polise ve yargıya inancının kalmadığını söyledi ve duruşmada şu ifadeleri kullandı: 👇

Ayhan Bora Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan Doğan, Kaplan’ı şikayet ettiği süreçte polise ve yargıya inancının kalmadığını söyledi ve duruşmada şu ifadeleri kullandı: 👇

'Yeni emniyet kadrosuna yeni içişleri bakanı Ali Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım. 

Ayhan Bora Kaplan, siyasetçi olduğu için Barış Kurt’a yaranmak için bana bunları yaptı. 

Ben Ayhan Bora Kaplan’ı saldığı korku ve uyuşturucu ticareti nedeniyle bilirim. Hayatımı elimden alan bu kişilerden şikayetçiyim.'

Doğan'ın beyanlarının ardından mahkeme başkanı ile Ayhan Bora Kaplan arasında ise oldukça ilginç bir dialog yaşandı.

Doğan'ın beyanlarının ardından mahkeme başkanı ile Ayhan Bora Kaplan arasında ise oldukça ilginç bir dialog yaşandı.

Tutanağa da geçen dialog şu şekilde: 

Başkan: Sana niye ihtiyaç duyuyorlar?

Ayhan Bora Kaplan:Efendim bir tanem.

Başkan: Sana niye ihtiyaç duyuyorlar?

Kaplan: Pardon efendim. Bir tanem dedim, ağzımdan kaçtı, çok özür dilerim. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te çıktığı bir programda Mehmet Akif Ersoy'a "Bir Tanem" ifadesini kullanması gündem olmuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
13
7
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın