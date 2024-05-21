Ayhan Bora Kaplan'dan Mahkeme Başkanına Şoke Eden Yanıt: "Efendim Bir Tanem"
Ayhan Bora Kaplan'dan Mahkeme Başkanına Şoke Eden Yanıt: "Efendim Bir Tanem"
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın duruşmada mahkeme başkanına 'Efendim bir tanem' diye hitap etmesi ortaya oldukça garip anlar çıkardı. Kaplan daha sonra hakimden özür diledi.
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10’uncu duruşması Sincan Cezaevi’nde yapıldı.
Ayhan Bora Kaplan tarafından işkenceye uğradığını iddia eden Erkan Doğan, Kaplan’ı şikayet ettiği süreçte polise ve yargıya inancının kalmadığını söyledi ve duruşmada şu ifadeleri kullandı: 👇
Doğan'ın beyanlarının ardından mahkeme başkanı ile Ayhan Bora Kaplan arasında ise oldukça ilginç bir dialog yaşandı.
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