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Özgür Özel'in 'Kriminal Bakan' Çıkışına Soylu'dan Sert Yanıt: 'PKK/DHKP-C'li Arkadaşlarınızı Unutmayın'

Özgür Özel'in 'Kriminal Bakan' Çıkışına Soylu'dan Sert Yanıt: 'PKK/DHKP-C'li Arkadaşlarınızı Unutmayın'

Özgür Özel Süleyman Soylu
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 17:52

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı' ifadelerini Soylu'dan tepki geldi. 

Özel'in ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Soylu, 'Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok. Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKP-C’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız.' dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün gerçekleştirilen partisinin Grup Toplantısı'nda İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün gerçekleştirilen partisinin Grup Toplantısı'nda İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Özel parti kürsüsünden yaptığı konuşmada Soylu'yla ilgili 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı' ifadelerini kullandı.

Özel parti kürsüsünden yaptığı konuşmada Soylu'yla ilgili 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı' ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren AK Partili Soylu, 'Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok. Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti. Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız… Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKP-C’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız.' yanıtını verdi.

Soylu'nun paylaşımını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise 'Yüzsüz, utanmaz, arlanmaz…' diyerek Soylu'ya tepki gösterdi.

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