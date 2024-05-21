Özgür Özel'in 'Kriminal Bakan' Çıkışına Soylu'dan Sert Yanıt: 'PKK/DHKP-C'li Arkadaşlarınızı Unutmayın'
Özgür Özel'in 'Kriminal Bakan' Çıkışına Soylu'dan Sert Yanıt: 'PKK/DHKP-C'li Arkadaşlarınızı Unutmayın'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı' ifadelerini Soylu'dan tepki geldi.
Özel'in ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Soylu, 'Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok. Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKP-C’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız.' dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün gerçekleştirilen partisinin Grup Toplantısı'nda İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.
Özel parti kürsüsünden yaptığı konuşmada Soylu'yla ilgili 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı' ifadelerini kullandı.
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