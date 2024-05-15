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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan Soruşturmasında 4 Kamu Görevlisi Daha Gözaltına Alındı

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan Soruşturmasında 4 Kamu Görevlisi Daha Gözaltına Alındı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 16:04 Son Güncelleme: 15.05.2024 - 16:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın davasındaki gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 

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