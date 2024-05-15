Ankara'da Ayhan Bora Kaplan Soruşturmasında 4 Kamu Görevlisi Daha Gözaltına Alındı
Ankara'da Ayhan Bora Kaplan Soruşturmasında 4 Kamu Görevlisi Daha Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın davasındaki gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
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