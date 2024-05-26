Katar Uçağında Korku Dolu Anlar! Türkiye Üzerinde Türbülansa Girdiler, Yaralılar Var!
Katar Uçağında Korku Dolu Anlar! Türkiye Üzerinde Türbülansa Girdiler, Yaralılar Var!
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Katar Havayolları’na ait bir uçak, Doha-Dublin seferini yaparken Türk hava sahasında türbülansa girdi.
İngiliz Sky televizyonunun haberine göre uçak, türbülans sırasında 6 yolcu ve mürettebattan 6 kişi yaralandı.
Olay sonrası uçak, Dublin havalimanına iniş yaptı ve yaralılara müdahale edildi.
Geçen hafta Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş ve bir yolcu yaşamını yitirmişti.
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