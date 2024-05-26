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Katar Uçağında Korku Dolu Anlar! Türkiye Üzerinde Türbülansa Girdiler, Yaralılar Var!

Katar Uçağında Korku Dolu Anlar! Türkiye Üzerinde Türbülansa Girdiler, Yaralılar Var!

Türbülans
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 18:01 Son Güncelleme: 26.05.2024 - 18:03

Katar’ın başkenti Doha’dan İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden Katar Havayollarına ait bir yolcu uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi. Olayda 12 kişi yaralandı.

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Katar Havayolları’na ait bir uçak, Doha-Dublin seferini yaparken Türk hava sahasında türbülansa girdi.

Katar Havayolları’na ait bir uçak, Doha-Dublin seferini yaparken Türk hava sahasında türbülansa girdi.

İngiliz Sky televizyonunun haberine göre uçak, türbülans sırasında 6 yolcu ve mürettebattan 6 kişi yaralandı.

İngiliz Sky televizyonunun haberine göre uçak, türbülans sırasında 6 yolcu ve mürettebattan 6 kişi yaralandı.

Olay sonrası uçak, Dublin havalimanına iniş yaptı ve yaralılara müdahale edildi.

Olay sonrası uçak, Dublin havalimanına iniş yaptı ve yaralılara müdahale edildi.

Geçen hafta Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş ve bir yolcu yaşamını yitirmişti.

Geçen hafta Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş ve bir yolcu yaşamını yitirmişti.

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